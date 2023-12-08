Новости Эстонии
08.12.2023, 14:50

Мартин Хельме о решении президента: очевидно, это дело закончится в Госсуде

 

В Рийгикогу на финишную стадию вышло обсуждение госбюджета, правительство увязало его с вотумом доверия. В ситуацию вмешался и президент ЭР Алар Карис, который оставил без провозглашения принятый парламентом „Закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон о налогообложении“.

Напомним, что увязать принятие ряда законов с вопросом о доверии правительственную коалицию заставила политика обструкции, которую проводит в Рийгикогу Эстонская консервативная народная партия (EKRE).

Лидер партии Мартин Хельме отметил непосредственно после сообщения президента, что отклоненный главой государства закон непосредственно связан с бюджетом. „Если отклонен один из связанных с госбюджетом законов, который явно изменил расходы в госбюджете, то возникает вопрос: как можно будет провозглашать сам бюджет?“

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии