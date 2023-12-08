08.12.2023, 14:50
Мартин Хельме о решении президента: очевидно, это дело закончится в Госсуде
В Рийгикогу на финишную стадию вышло обсуждение госбюджета, правительство увязало его с вотумом доверия. В ситуацию вмешался и президент ЭР Алар Карис, который оставил без провозглашения принятый парламентом „Закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон о налогообложении“.
Напомним, что увязать принятие ряда законов с вопросом о доверии правительственную коалицию заставила политика обструкции, которую проводит в Рийгикогу Эстонская консервативная народная партия (EKRE).