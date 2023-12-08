Мартин Хельме о решении президента: очевидно, это дело закончится в Госсуде

В Рийгикогу на финишную стадию вышло обсуждение госбюджета, правительство увязало его с вотумом доверия. В ситуацию вмешался и президент ЭР Алар Карис, который оставил без провозглашения принятый парламентом „Закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон о налогообложении“.