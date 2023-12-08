С нового года два оператора телекоммуникационных услуг повысят цены, один оператор не изменит тарифы для частных клиентов

В конце ноября компания Telia сообщила клиентам, что в связи с изменением ставки налога с оборота повысятся цены на все услуги, облагаемые НСО. Как сообщил оператор, изменение коснется услуг Telia с ежемесячной оплатой, поминутной оплатой, оплатой за объем данных, разовой платой за услуги, цен на товары и оборудование, предложений по кампаниям и скидкам, а также услуг по картам разговорного времени.

Издание Geenius подсчитало, как повышение ставки налога с оборота отразится на клиентах, если операторы вместо 20% добавят 22% налога с оборота.

Например, если сейчас пользователи пакета Telia с безлимитным объемом данных платят 35 евро в месяц, то с нового года 35,58 евро в месяц. Домашний интернет 100 Мбит/с сейчас стоит 27 евро, с 1 января — 27,45 евро в месяц.

По аналогичному пути пошла и компания Elisa: с 1 января 2024 года 22-процентная ставка с налога с оборота будет применяться ко всем продуктам и услугам, в отношении которых ранее применялась 20% ставка НСО.

Месячная плата за пакет Elisa с неограниченным объемом, который сейчас составляет 40,99 евро, с нового года составит 41,68 евро. С января месячная плата за домашний интернет 150 Мбит/с повысится с 26,99 евро до 27,44 евро.

Следует иметь в виду, что счета за январь будет такими же, как сейчас, так как они будет представлены за услуги, оказанные в декабре. Новые цены клиенты увидят на счетах, которые получат в феврале.

Совершенно другой путь выбрала компания Tele2, которая решила не изменять тарифы основных услуг для частных клиентов (звонки, интернет, ТВ) и продолжит предоставлять ценовую гарантию на мобильные пакеты по полной цене. С 1 января 2024 года изменятся цены на международные звонки, отправку SMS-сообщений за границу, роуминг-услуги, плата за услуги продажи лотерейного билета. Для всех услуг бизнес-клиентов станет действовать 22% ставка налога с оборота.

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