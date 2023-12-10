Новости Эстонии
10.12.2023, 10:09

Десятки тысяч пенсионеров продолжают работать на полную ставку, зачастую - в сфере гособороны или здравоохранения. Право на какие выплаты у них есть?

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По данным Министерства социальных дел, в Эстонии поощряется трудоустройство пожилых людей. По достижении пенсионного возраста пенсии I, II и III ступени выплачиваются независимо от того, работает человек и получает зарплату или нет
По данным Министерства социальных дел, в Эстонии поощряется трудоустройство пожилых людей. По достижении пенсионного возраста пенсии I, II и III ступени выплачиваются независимо от того, работает человек и получает зарплату или нет
ФОТО: Tetiana Yablokova | Shutterstock.com via PuzzlePix

Пенсионеры ощущают удорожание жизни, а уровень занятости в возрастной группе 65-74 лет остается довольно стабильным, пишет Delfi Ärileht.

В этой возрастной группе бросается в глаза количество работающих с частичной занятостью. Однако вызывает беспокойство тот факт, что среди этой группы происходят более серьезные несчастные случаи на производстве: 13% несчастных случаев со смертельным исходом приходится именно на людей вышеупомянутого возраста.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лауры Лаастер, данные третьего квартала исследования рынка труда Эстонии показали, что по сравнению со вторым кварталом уровень участия на рынке труда людей старше 45 лет, в том числе возрастной группы 65-74 увеличился (с 27,3% до 28%). При этом количество незанятых несколько уменьшилось.

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