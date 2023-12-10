Десятки тысяч пенсионеров продолжают работать на полную ставку, зачастую - в сфере гособороны или здравоохранения. Право на какие выплаты у них есть?

В этой возрастной группе бросается в глаза количество работающих с частичной занятостью. Однако вызывает беспокойство тот факт, что среди этой группы происходят более серьезные несчастные случаи на производстве: 13% несчастных случаев со смертельным исходом приходится именно на людей вышеупомянутого возраста.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лауры Лаастер, данные третьего квартала исследования рынка труда Эстонии показали, что по сравнению со вторым кварталом уровень участия на рынке труда людей старше 45 лет, в том числе возрастной группы 65-74 увеличился (с 27,3% до 28%). При этом количество незанятых несколько уменьшилось.