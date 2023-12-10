10.12.2023, 10:09
Десятки тысяч пенсионеров продолжают работать на полную ставку, зачастую - в сфере гособороны или здравоохранения. Право на какие выплаты у них есть?(15)
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
Пенсионеры ощущают удорожание жизни, а уровень занятости в возрастной группе 65-74 лет остается довольно стабильным, пишет Delfi Ärileht.
В этой возрастной группе бросается в глаза количество работающих с частичной занятостью. Однако вызывает беспокойство тот факт, что среди этой группы происходят более серьезные несчастные случаи на производстве: 13% несчастных случаев со смертельным исходом приходится именно на людей вышеупомянутого возраста.