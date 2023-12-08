КаПо задержала пророссийского активиста Аллана Хантсома

Прокуратура подтвердила Ekspress, что 7 декабря сотрудники КаПо задержали 46-летнего мужчину, которому предъявили подозрение в направленной против Эстонской Республики разведывательной деятельности и ее поддержке. Речь идет о первоначальном подозрении, которое в ходе следствия может измениться. Сейчас мужчина задержан в качестве подозреваемого, и следователи проводят первоначальные процессуальные действия.

Портал Baltija.eu написал в пятницу утром, что в четверг КаПо задержала входящего в партию KOOS Аллана Хантсома. Портал пишет, что вдобавок обыскали квартиру Хантсома.

По словам руководителя партии KOOS Олега Иванова, Хантсом в течение нескольких дней должен был покинуть Эстонию и переехать на постоянное место жительство в Россию.

Хантсом - бывший журналист „Спутника“, один из лидеров „Бессмертного полка“ и организатор пророссийских „маршей мира“.

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