Алар Карис отказался провозглашать закон, привязанный к вотуму доверия правительству(17)
Президент Алар Карис отказался провозглашать принятый Рийгикогу 22 ноября 2023 года „Закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон о налогообложении“, который не соответствует Конституции, поскольку принят в парламенте с нарушением процессуальных правил.
Принципиальное значение здесь имеет вопрос о том, дает ли неограниченная обструкция в Рийгикогу право Правительству Республики связывать законопроекты с вопросом о доверии во время обструкции. Глава государства в своем решении полагает, что правительство не имеет такого права.
Государственный суд отметил, что если допустить неограниченную обструкцию, то даже небольшая группа членов Рийгикогу может сделать Рийгикогу недееспособным. Однако если позволить правительству отвечать на неограниченную обструкцию неограниченной увязкой законопроектов с вопросом доверия, то небольшая группа членов Рийгикогу сможет превратить процедуру, разрешенную только в виде исключения, в норму, считает глава государства.
Он напомнил, что в случае с оспариваемым законом все поправки, которые правительство посчитало обструкционными, были внесены фракцией Эстонской консервативной народной партии и ее членами, поэтому неверно описывать ситуацию как противоречие между Правительством Республики и Рийгикогу в целом.
„В такой ситуации привязка к вопросу доверия приобретает совершенно иную цель, чем та, которая имеется в виду в статье 98 Конституции: целью является не оказать влияние на членов парламента, чтобы они поддержали законопроект, а попытаться преодолеть процедурное препятствие, созданное одной политической партией“, – говорит президент Карис.
Он отметил июньское решение коллегии по конституционному надзору Государственного суда, согласно которому конфликты в работе парламента должны решаться прежде всего самим Рийгикогу. Одним из способов разрешения конфликтов является толкование регламента Рийгикогу с точки зрения конституционных принципов.
Эффективное функционирование парламента является легитимной целью ограничения прав членов Рийгикогу. Однако увязка законопроекта с вопросом доверия приводит к ограничению прав всех членов Рийгикогу – даже тех, которых нельзя обвинить в обструкции. Глава государства подчеркивает, что действия членов одной партии не дают правительству право ограничивать возможности всех других членов Рийгикогу осуществлять свой мандат.
По словам президента, хотя в статье 98 Конституции прямо и не указаны условия, при которых правительство может увязывать законопроекты с доверием, все-таки следует заключить, что это включают в себя нечто большее, чем просто обструкция.
В качестве одного из условий Государственный суд сформулировал требование о том, что принятие законопроекта, по оценке правительства, должно быть неизбежным для реализации его политики. Тем не менее, в данном случае нет никаких признаков того, что даже по собственной оценке правительства закон был принят для реализации его политики. „Неизбежность законопроекта можно понимать, скорее, как то, что без его принятия правительство никак не сможет реализовать свою программу. Это можно сказать, например, о государственном бюджете, а также о тех законах, без которых закон о государственном бюджете не может быть применен. Если речь идет о законе, который упрощает организацию работы налогового управляющего или экономит расходы, то этого определенно недостаточно“, – говорит президент Карис, который на основании вышеизложенного считает, что „Закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон о налогообложении“, направленный ему для утверждения, противоречит статье 98 Конституции.
Глава государства считает необходимым еще раз обсудить закон в Рийгикогу и привести его в соответствие с Конституцией Эстонской Республики.
Тем не менее, некоторые законы все же прошли президентский отбор. Так, Карис утвердил четыре связанных с доверием закона, которые касаются: выплаты пособия возвращенцам из-за рубежа, услуги по поддержке занятости для людей с особыми потребностями, стартовых пособий для аптекарей, выплат по больничным листам и листам по уходу родителям, возвратившимся из отпуска по уходу за ребенком, а также возврата лекарств в аптеки и консультирования в аптеках.
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