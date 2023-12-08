Алар Карис отказался провозглашать закон, привязанный к вотуму доверия правительству

В качестве одного из условий Государственный суд сформулировал требование о том, что принятие законопроекта, по оценке правительства, должно быть неизбежным для реализации его политики. Тем не менее, в данном случае нет никаких признаков того, что даже по собственной оценке правительства закон был принят для реализации его политики. „Неизбежность законопроекта можно понимать, скорее, как то, что без его принятия правительство никак не сможет реализовать свою программу. Это можно сказать, например, о государственном бюджете, а также о тех законах, без которых закон о государственном бюджете не может быть применен. Если речь идет о законе, который упрощает организацию работы налогового управляющего или экономит расходы, то этого определенно недостаточно“, – говорит президент Карис, который на основании вышеизложенного считает, что „Закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон о налогообложении“, направленный ему для утверждения, противоречит статье 98 Конституции.