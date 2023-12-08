ВИДЕО И ФОТО | Свершилось: Рийгикогу принял бюджет на следующий год

Инициированный правительством законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу 18 октября. К нему было представлено 745 поправок. 23 ноября перед вторым чтением правительство решило увязать принятие законопроекта с вопросом доверия правительству, взяв на себя таким образом и обязательства руководящей комиссии. Предложенные поправки к законопроекту, привязанному к вотуму доверия правительству, на голосование не выносились.

Таким образом, доходы госбюджета в 2024 году составят 16,8 млрд евро, а расходы - 17,7 млрд евро. По сравнению с этим годом доходы вырастут на 7,7%, расходы – на 4,9%.

На итоговом голосовании за бюджет проголосовали 58 депутатов, против — 31.

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, несмотря на сложную ситуацию, бюджет 2024 года можно назвать хорошим, ответственным и придающим чувство уверенности. В центре внимания - темы и направления, которые действительно важны и необходимы.

„Этим бюджетом мы делаем первые шаги в направлении сбалансированного государственного бюджета. Благодаря тяжелым, но необходимым налоговым изменениям мы смогли значительно увеличить расходы Эстонии на оборону, что необходимо для защиты нашей страны, для того, чтобы мы могли жить в безопасности и иметь возможность обеспечить чувство уверенности при инвестировании в Эстонию, что в нынешней экономической ситуации крайне важно“, — прокомментировал Вырклаэв.

В следующем году в экономику в виде инвестиций и инвестиционных пособий будет направлено в общей сложности 1,9 млрд евро, из которых 1,1 млрд поступят в виде пособий от ЕС и 0,82 млрд — из госбюджета. Согласно закону, структурный дефицит государственного бюджета сохранится на уровне 1,2 %, а номинальный дефицит составит 2,9 % от ВВП.

Приоритетами государственного бюджета следующего года стали военная и всесторонняя государственная оборона Эстонии, экономический рост вместе с зелеными реформами и устойчивостью государственных финансов, а также образование, повышение возможностей кибербезопасности и поддержка Украины.