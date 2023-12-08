Пропавший в Таллинне 12-летний мальчик нашелся

Сегодня ночью обеспокоенные родители сообщили, что вчера утром их сын Рогер пошел в школу, но к вечеру мальчик не вернулся домой. После получения сообщения полиция начала проверять окрестности школы и дома ребенка, пообщалась с его родителями и другими близкими, но установить местонахождение Рогера не удалось. Мобильный телефон ребенка был выключен. Насколько было известно, вчера вечером около 18 часов мальчик передвигался у торгового центра Viru.

В 13:30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что Рогер сегодня сам вернулся в школу и, по словам близких, с ребенком все в порядке.

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