Экономика
09.12.2023, 19:20

Продавцы: испытывающие финансовые трудности семьи не могут себе позволить сменить покрышки. Движимые алчностью производители повышают цены

 (6)
Рейд по проверке покрышек в Тарту. 6.12.2023
Рейд по проверке покрышек в Тарту. 6.12.2023
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Об экономической ситуации в стране, по словам продавцов, можно судить по продаже покрышек. Как только фирма или семья оказываются в сложном положении, принимается решение еще одну зиму ездить на изношенной резине, пишет издание Maaleht.

С 1 декабря к использованию допускаются только зимние шины для транспортных средств. Утром 6 декабря дорожные полицейские Лыунаской префектуры провели рейд по проверке покрышек. У первого же стоявшего на парковке автомобиля, на который обратили внимание полицейские, оказались проблемы: у микроавтобуса Opel задние покрышки оказались слишком изношенными, кроме того, шины были установлены неправильно. Полиция оформила протокол о проступке, теперь автовладелец должен предъявить транспортное средство к техосмотру с правильными шинами.

„Водитель сказал, что микроавтобус принадлежит фирме“, - уточнил руководитель дорожной группы Тартуской патрульной службы Сандер Кулламаа и добавил, что если бы высота протектора оказалась на миллиметр меньше, микроавтобус вообще не выпустили бы на дорогу.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии