Продавцы: испытывающие финансовые трудности семьи не могут себе позволить сменить покрышки. Движимые алчностью производители повышают цены

С 1 декабря к использованию допускаются только зимние шины для транспортных средств. Утром 6 декабря дорожные полицейские Лыунаской префектуры провели рейд по проверке покрышек. У первого же стоявшего на парковке автомобиля, на который обратили внимание полицейские, оказались проблемы: у микроавтобуса Opel задние покрышки оказались слишком изношенными, кроме того, шины были установлены неправильно. Полиция оформила протокол о проступке, теперь автовладелец должен предъявить транспортное средство к техосмотру с правильными шинами.