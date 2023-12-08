ФОТО | В пятницу были разбиты окна личного автомобиля главы МВД. Полиция расследует дело в сотрудничестве с КаПо

Читатель Delfi написал, что утром пошел гулять с собакой и заметил, что у одного автомобиля разбиты окна. Другие автомобили, по его словам, были не тронуты.

Советник министра внутренних дел Воотеле Пяй подтвердил Delfi, что такое происшествие действительно имело место. По его словам, речь идет о личном автомобиле Ляэнеметса, которым пользуются также члены семьи министра.

„Не могу опровергнуть, но я не буду ничего комментировать. Пусть полиция делает свою работу“, - прокомментировал Õhtuleht сам Ляэнеметс.

Как сообщил руководитель Криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, утром полиция получила сообщение о том, в столичном районе Кристийне разбиты окна автомобиля Volkswagen.

„Криминалисты собрали на месте происшествия первичные улики, следователи продолжают заниматься сбором информации, чтобы установить лицо, совершившее преступление. В полицию поступила информация и о втором случае, связанном с повреждением имущества. Оба этих случая мы расследуем в сотрудничестве с Департаментом полиции безопасности“, - сказал Тамбре.

Бывший министр внутренних дел Андрес Анвельт, комментируя инцидент, отметил, что до сих пор угрозы свести счеты с членами правительства носили скорее словесный характер. „В данном случае необходимо очень серьезно пересмотреть методы физической защиты членов правительства. Это касается и их семей. Вполне естественно, что личными автомобилями пользуются и члены семьи“, - сказал он.

Анвельт также отметил, что в настоящее время Министерство внутренних дел занимается несколькими серьезными кризисами, один из которых - довольно масштабный кризис, связанный с российской границей. „Следует учитывать, что в случае с этим кризисом, например, нарратив российских СМИ очень четко обвиняет Эстонию в желании закрыть границы, в то время как на самом деле за миграционным кризисом стоит сама Россия.