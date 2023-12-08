Страховая компания: кража деталей солнечного парка может привести к смерти

По словам Ристо Сондла, владельцам важно защищать солнечные парки, поскольку это масштабная инвестиция, а ущербы в связи с кражами могу достигать сотен тысяч евро.

Сондла отметил, что солнечным паркам угрожают различные риски, основными из которых являются штормы, град и удары молний. „При неудачном стечении обстоятельств ущербы могут достигать десятков, а то и сотен тысяч евро. Например, град способен вывести из строя большое количество солнечных батарей, из-за чего производство электроэнергии также надолго встанет“, - сказал он, добавив, что угрозу также могут представлять кражи.

„Половина дошедших до нас случаев краж произошла на этапе строительства, остальные – в уже готовых парках. В случае краж компания If Kindlustus возмещала убытки в размере от 5 000 до 25 000 евро. Например, на одном из этапов строительства на станции сломали заграждение и украли еще не установленный инвертор – ущерб составил примерно 10 000 евро“, - рассказал Сондла.

„Хотя убытки, вызванные кражей с огороженной и находящейся под электронной охраной территории, страховкой компенсируются, а восстановить солнечную станцию после ремонтных работ в целом возможно, стоит повторить, что снятие находящихся под напряжением элементов опасно для жизни, – напомнил Сондла. – Кража из солнечного парка может закончиться гибелью“.

Принадлежащая Kaamos Group и Combiwood Invest компания KC Energy владеет солнечными парками по всей Эстонии, и, по словам ее исполнительного директора Михкеля Лооритса, предотвратить убытки и защитить солнечные парки от воров можно и делать это стоит.