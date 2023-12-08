Страховая компания: кража деталей солнечного парка может привести к смерти(2)
Издание Delfi Ärileht недавно писало, что объектом внимания воров становятся солнечные парки. Руководитель по страхованию собственности предприятий компании If Kindlustus Ристо Сондла указал, что во время кражи металла электросетей или элементов парка солнечных батарей существует серьезный риск лишиться жизни. Опыт показывает, что чем безопаснее солнечный парк, тем меньше вероятность трагических инцидентов.
По словам Ристо Сондла, владельцам важно защищать солнечные парки, поскольку это масштабная инвестиция, а ущербы в связи с кражами могу достигать сотен тысяч евро.
Сондла отметил, что солнечным паркам угрожают различные риски, основными из которых являются штормы, град и удары молний. „При неудачном стечении обстоятельств ущербы могут достигать десятков, а то и сотен тысяч евро. Например, град способен вывести из строя большое количество солнечных батарей, из-за чего производство электроэнергии также надолго встанет“, - сказал он, добавив, что угрозу также могут представлять кражи.
„Половина дошедших до нас случаев краж произошла на этапе строительства, остальные – в уже готовых парках. В случае краж компания If Kindlustus возмещала убытки в размере от 5 000 до 25 000 евро. Например, на одном из этапов строительства на станции сломали заграждение и украли еще не установленный инвертор – ущерб составил примерно 10 000 евро“, - рассказал Сондла.
„Хотя убытки, вызванные кражей с огороженной и находящейся под электронной охраной территории, страховкой компенсируются, а восстановить солнечную станцию после ремонтных работ в целом возможно, стоит повторить, что снятие находящихся под напряжением элементов опасно для жизни, – напомнил Сондла. – Кража из солнечного парка может закончиться гибелью“.
Принадлежащая Kaamos Group и Combiwood Invest компания KC Energy владеет солнечными парками по всей Эстонии, и, по словам ее исполнительного директора Михкеля Лооритса, предотвратить убытки и защитить солнечные парки от воров можно и делать это стоит.
„В наших парках действует электронное наблюдение, территория хорошо огорожена, при необходимости на место выезжает патруль. Эти меры удерживают воров на расстоянии, – сказал Лооритс. – На территорию злоумышленники проникают нечасто. Если же кто-то появится на территории без разрешения, центр охраны немедленно вышлет патруль“. Лооритс добавил, что, по его мнению, риску краж подвержены солнечные парки, которые просто огорожены и единственной гарантией безопасности которых служит их владелец.