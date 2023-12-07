07.12.2023, 20:27
Поверьте купленные билеты! В базе данных Eesti Loto произошел сбой данных(5)
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Ночью в базах данных Eesti Loto произошел технический сбой, в результате чего доступ к онлайн-среде компании был ограничен на несколько часов, а покупка билетов по постоянному платежному поручению приостановлена.
„В среду, 6 декабря, поздно вечером с 23:30, мы проводили плановые профилактические работы, связанные с обновлением серверов баз данных, в ходе которых произошло повреждение данных“, — пояснила Forte директор по маркетингу и продажам Eesti Loto Аннели Луйкмель.