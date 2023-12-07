Глава МВД о письмах с бомбовой угрозой: Россия добилась того, что наши школьные коллективы стали значительно более устойчивы к кризисам

Сегодня утром почти 500 эстонских школ, местных самоуправлений и различных учреждений получили по электронной почте письма с предупреждением о заложенной бомбе и угрозой взрыва. По словам полиции, почерк акции аналогичен той волне почтового спама, которая прошла по Эстонии в октябре.

По словам Ляэнеметса, вчера то же самое произошло в Литве — многие учреждения и школы вновь получили сообщения о заложенных бомбах. Поэтому Департамент полиции и погранохраны еще вчера предупредил эстонские школы, что они могут получить новые угрозы.

Министр предложил Министерству образования и науки организовать на этой неделе для школьных коллективов обучение по действиям на случай кризиса, чтобы еще лучше знать, как вести себя в подобных ситуациях.

„Планы имеются, люди натренированы, обучены, но мы постараемся дать еще больше знаний и практики. Это обеспечит уверенность в том, что ты можешь спокойно провести урок, и если что если что-то действительно произойдет, то ты знаешь, как и что делать“, - сказал Ляэнеметс.

„Здесь также важно понимать, что мы имеем дело с российским влиянием, что это - часть гибридной атаки против стран Балтии и против тех, кто поддерживает Украину и демократию. И если мы это всё знаем, что целью является нагнетание страха, то мы на самом деле будем как общество сильнее“, - отметил министр.

По словам Ляэнеметса, на антикризисном обучении будет говорится о логике того, что нужно делать и как действовать.

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