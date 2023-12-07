Конец эпохи универсальной услуги: правительство утвердило ее отмену с мая 2024 года

Отмена универсальной услуги обосновывается тем, что она в течение 2023 года в среднем обходилась потребителям дороже биржевого тарифа, а тарифные планы с фиксированными ценами теперь также предлагаются по цене ниже универсальной услуги.

Универсальная услуга электроснабжения была введена в 2022 году в условиях очень высоких цен на электроэнергию на бирже, дав потребителям возможность покупать дешевую электроэнергию вне биржи по фиксированной цене. Обязанность по предоставлению универсальной услуги была возложена на Eesti Energia. Стоимость услуги была зафиксирована на уровне 15,4 цента за киловатт-час (без НСО), хотя госкомпания с самого начала утверждала, что эта цена слишком низкая и не покрывает ее расходов.