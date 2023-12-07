07.12.2023, 21:30
Кая Каллас: если президент не считает принятые с привязкой к вотуму доверия законы правильными, он может их оспорить в Госсуде(3)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала порталу Delfi в четверг, 7 декабря, после пресс-конференции правительства, комментируя призыв президента Алара Кариса к парламентским партиям искать компромисс, что компромисс с оппозицией можно найти в том случае, когда есть общая цель. Она считает, что в данный момент такой единой цели нет.
Президент ЭР Алар Карис заявил вчера, что он не обязательно провозгласит все законы, принятые парламентом в увязке с вотумом доверия правительству. Он сказал, что оценит, насколько они по существу связаны с государственным бюджетом, и только после этого примет решение, обосновано ли было увязывание того или иного закона с вотумом доверия.