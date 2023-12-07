Новости Эстонии
07.12.2023, 18:56

ВИДЕО | Что же произошло за закрытыми дверями? Заявление президента о том, что кто-то из коалиции хочет отставки премьера, рассмешило Каю Каллас

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Глава государства Алар Карис вчера и позавчера встретился с представителями представленных в Рийгикогу политических партий и позже сообщил СМИ, что коалиция также упоминала, что на данный момент решением могла бы стать отставка премьер-министра. Однако на пресс-конференции правительства министры во главе с Каей Каллас заявили, что, насколько им известно, ничего подобного сказано не было.

На встречах Кариса основное внимание уделялось кризису в Рийгикогу, где, с одной стороны, EKRE продолжает препятствовать принятию решений, с другой стороны - коалиция увязывает проекты с вотумом доверия.

Карис вчера выступил на пресс-конференции, на которой его спросили, обсуждался ли вопрос того, что некоторые политические партии требуют отставки Каи Каллас. „Да, конечно. И были политические партии, которые считают, что эти две вещи следует разделять. С одной стороны - давление, которое оппозиция, в частности, оказывает на премьер-министра с целью отставки. С другой – то, что происходит в парламенте. Но были и партийные лидеры, которые – и не только в оппозиции – считают, что отставка премьер-министра может быть одним из решений, позволяющих двигаться дальше“.

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