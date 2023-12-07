07.12.2023, 18:56
ВИДЕО | Что же произошло за закрытыми дверями? Заявление президента о том, что кто-то из коалиции хочет отставки премьера, рассмешило Каю Каллас(14)
Глава государства Алар Карис вчера и позавчера встретился с представителями представленных в Рийгикогу политических партий и позже сообщил СМИ, что коалиция также упоминала, что на данный момент решением могла бы стать отставка премьер-министра. Однако на пресс-конференции правительства министры во главе с Каей Каллас заявили, что, насколько им известно, ничего подобного сказано не было.