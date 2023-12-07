ВИДЕО | Что же произошло за закрытыми дверями? Заявление президента о том, что кто-то из коалиции хочет отставки премьера, рассмешило Каю Каллас

Карис вчера выступил на пресс-конференции, на которой его спросили, обсуждался ли вопрос того, что некоторые политические партии требуют отставки Каи Каллас. „Да, конечно. И были политические партии, которые считают, что эти две вещи следует разделять. С одной стороны - давление, которое оппозиция, в частности, оказывает на премьер-министра с целью отставки. С другой – то, что происходит в парламенте. Но были и партийные лидеры, которые – и не только в оппозиции – считают, что отставка премьер-министра может быть одним из решений, позволяющих двигаться дальше“.