ВИДЕО | Ох уж эта математика! Райн Эплер и Юри Ратас разошлись в Рийгикогу во мнениях по поводу того, как считать проценты

Эплер (EKRE) говорил пять минут и попросил три минуты дополнительного времени. „Я уверен, что для некоторых депутатов те восемь минут, которые я говорю, - это вечность, но Лукашенко может находиться рядом с нашим премьером десять минут, а это еще на 25% больше вечности, однако премьер ничего не замечает и готовится улыбаться для фото“, — отметил Эплер.

„И, конечно, когда ее об этом спрашивают, она говорит, что это было не десять минут, это было как мгновение. В некотором смысле, в масштабах Вселенной, где 15 лет — временное явление, эти десять минут — конечно, мгновение. На самом деле трудно до конца понять, что происходит в головах этих людей“.