07.12.2023, 16:20
ВИДЕО | Ох уж эта математика! Райн Эплер и Юри Ратас разошлись в Рийгикогу во мнениях по поводу того, как считать проценты(2)
Заместитель председателя Рийгикогу Юри Ратас на сегодняшнем заседании усомнился в том, что рассуждения Райна Эплера по теме Каи Каллас и Александра Лукашенко процентуально корректны. Эплер объяснил, что он имел в виду.
Эплер (EKRE) говорил пять минут и попросил три минуты дополнительного времени. „Я уверен, что для некоторых депутатов те восемь минут, которые я говорю, - это вечность, но Лукашенко может находиться рядом с нашим премьером десять минут, а это еще на 25% больше вечности, однако премьер ничего не замечает и готовится улыбаться для фото“, — отметил Эплер.