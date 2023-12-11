Агент по недвижимости, сантехник и газорезчик: где еще готовы платить 5 тысяч евро(37)
В третьем квартале 2023 года средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии составила 1812 евро. RusDelfi изучил крупнейший портал вакансий cvkeskus.ee и посмотрел, кому предлагают 5 тысяч евро и даже выше.
„Не дискриминируем по сексуальной ориентации или этнической принадлежности“
Менеджера по обслуживанию La Prima Pizza Old Town ищут в Таллинне и предлагают от 3500 до 5000 евро в месяц. От кандидата ожидают предыдущий опыт работы в сфере обслуживания и работы в команде не менее 5 лет, интерес к культуре еды и напитков. Также среди требований — сильная самодисциплина, моральный дух и мотивация, а также сила воли, стремление к самореализации и развитию.
В Тарту бюро недвижимости ищет генерального директора. Зарплата —1800-5000 евро в месяц. От кандидата требуется предыдущий опыт работы, аналитические способности, умение принимать решения, хороши коммуникативные навыки.
Несколько высокооплачиваемых вакансий предлагает Swedbank, в основном в IT-секторе. От соискателя вакансии на должность Sailpoint Инженера-программиста требуется степень бакалавра или магистра в смежной области, солидный опыт работы в программировании, большой интерес к безопасному кодированию, хорошие технические навыки, постоянное желание быть в курсе технологий и мышление роста. Также специалист должен знать английский, как устно, так и письменно. Платить обещают от 4150 до 6250 евро в месяц.