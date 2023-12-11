Агент по недвижимости, сантехник и газорезчик: где еще готовы платить 5 тысяч евро

„Не дискриминируем по сексуальной ориентации или этнической принадлежности“

Менеджера по обслуживанию La Prima Pizza Old Town ищут в Таллинне и предлагают от 3500 до 5000 евро в месяц. От кандидата ожидают предыдущий опыт работы в сфере обслуживания и работы в команде не менее 5 лет, интерес к культуре еды и напитков. Также среди требований — сильная самодисциплина, моральный дух и мотивация, а также сила воли, стремление к самореализации и развитию.

В Тарту бюро недвижимости ищет генерального директора. Зарплата —1800-5000 евро в месяц. От кандидата требуется предыдущий опыт работы, аналитические способности, умение принимать решения, хороши коммуникативные навыки.

Несколько высокооплачиваемых вакансий предлагает Swedbank, в основном в IT-секторе. От соискателя вакансии на должность Sailpoint Инженера-программиста требуется степень бакалавра или магистра в смежной области, солидный опыт работы в программировании, большой интерес к безопасному кодированию, хорошие технические навыки, постоянное желание быть в курсе технологий и мышление роста. Также специалист должен знать английский, как устно, так и письменно. Платить обещают от 4150 до 6250 евро в месяц.

В Swedbank доступна еще одна вакансия в IT: там ищут архитектора для платформы ServiceNow.