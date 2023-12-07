ЧП и криминал
07.12.2023, 15:15

Полиция ищет мужчину, уклоняющегося от досудебного разбирательства

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Delfi
Эдгар Индус
Эдгар Индус
ФОТО: PPA | Delfi Meedia

Отдел по расследованию тяжких преступлений Северной префектуры разыскивает 26-летнего Эдгара Индуса, уклоняющегося от досудебного разбирательства.

Вышеупомянутого мужчину подозревают в мошенничестве и насильственных преступлениях. Он также может использовать имена Айнар и Арчи.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о возможном местонахождении мужчины, сообщить об этом по телефонам 53311010 или 112.

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