07.12.2023, 15:15
Полиция ищет мужчину, уклоняющегося от досудебного разбирательства(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Отдел по расследованию тяжких преступлений Северной префектуры разыскивает 26-летнего Эдгара Индуса, уклоняющегося от досудебного разбирательства.
Вышеупомянутого мужчину подозревают в мошенничестве и насильственных преступлениях. Он также может использовать имена Айнар и Арчи.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о возможном местонахождении мужчины, сообщить об этом по телефонам 53311010 или 112.
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