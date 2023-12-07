07.12.2023, 14:55
ВИДЕО | Представитель полиции о новой провокации россиян: они хотят разжечь внутренние противоречия в соседних странах(47)
ФОТО: X(Twitter.com)
За границей Нарвы, в Ивангороде, висит большой плакат, послание которого вполне соответствует нарративу Кремля. Департамент полиции и погранохраны знает об этом и подчеркивает, что восточные соседи делаю все, чтобы внести в нашу жизнь раскол и напряжение.
Фотографии и видео этого постера обрели отдельную жизнь в социальных сетях. Особенно в группах, поддерживающих кровавую агрессию России в Украине. На пограничном переходе висит большой постер с фотографией президента Владимира Путина и медведя на фоне российского триколора и с надписью „Границы России нигде не заканчиваются“.