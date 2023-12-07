ВИДЕО | Представитель полиции о новой провокации россиян: они хотят разжечь внутренние противоречия в соседних странах

Фотографии и видео этого постера обрели отдельную жизнь в социальных сетях. Особенно в группах, поддерживающих кровавую агрессию России в Украине. На пограничном переходе висит большой постер с фотографией президента Владимира Путин а и медведя на фоне российского триколора и с надписью „Границы России нигде не заканчиваются“.

Глава погранбюро Восточной префектуры Ээрик Пургель сообщил, что они знают об этом плакате. „То, что Россия ежедневно прилагает усилия, чтобы нарушить покой своих соседей, уже ни для кого не новость. Это страна-агрессор, желание которой - отвлечь внимание от агрессии в сторону Украины, и один из способов добиться этого - попытка расколоть общество в соседних странах, запугать и разжечь внутренние противоречия“, - отметил он.