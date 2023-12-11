11.12.2023, 09:15
Мрачные прогнозы: рабочие места всё в большей опасности. Есть лишь пара сфер, более устойчивых к кризису(24)
ФОТО: | Delfi Meedia
Рынок труда в Эстонии последнее время обходился без потрясений, но ситуация меняется, прогнозируют аналитики. Фирмы по найму персонала подтверждают, что найти новую работу становится труднее: предложений стало наполовину меньше, конкуренция выше.
До сих пор рост безработицы был очень скромным. К сожалению, ситуация может измениться в ближайшем будущем, считает аналитик SEB Михкель Нестор. Фирмы воздерживаются от увольнений в надежде, что конъюнктура скоро улучшится. Приспосабливались за счет прибыли. Если быстрого поворота к лучшему не произойдет, то придется сокращать расходы, говорит Нестор.