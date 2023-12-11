Мрачные прогнозы: рабочие места всё в большей опасности. Есть лишь пара сфер, более устойчивых к кризису

До сих пор рост безработицы был очень скромным. К сожалению, ситуация может измениться в ближайшем будущем, считает аналитик SEB Михкель Нестор. Фирмы воздерживаются от увольнений в надежде, что конъюнктура скоро улучшится. Приспосабливались за счет прибыли. Если быстрого поворота к лучшему не произойдет, то придется сокращать расходы, говорит Нестор.

Все аналитики называют среди секторов, где вероятны наибольшие сокращения, промышленность, строительство, а также грузоперевозки и складское хозяйство. В этих секторах занятость в последнее время больше всего сократилась, там же в ближайшее время можно ожидать новых сообщений о сокращениях. Аналитик банка LHV Хейдо Витсур отмечает, что реальная экономика испытывает большие трудности во всех секторах, кроме торговли, энергетики и сельского хозяйства. Трудности промышленности более известны, поскольку она является важнейшим сектором экономики из-за своего экспортного потенциала, в ней действуют крупные по эстонским меркам предприятия. Но и строительство имеет существенное значение, поскольку является важным контрагентом для обрабатывающей промышленности и транспортных фирм.