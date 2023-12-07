По Эстонии пронеслась новая волна бомбовых угроз школам. Полиция дала оценку уровню опасности

Как сообщил начальник Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм, речь идет о волне масштабной массовой почтовой рассылки, и, по оценке полиции, уровень реальной угрозы не повысился. „Их целью является нарушить работу учреждений, посеять страх и панику“, - сказал Кумм.

По словам представителя полиции, почерк акции аналогичен той волне почтового спама, которая прошла по Эстонии в октябре. По мнению полиции, уровень опасности низкий, и учреждениям можно продолжать обычную работу.

„Мы еще вчера получили от коллег из Литвы и Латвии информацию о том, что у них вновь распространяется волна массовой рассылки угроз. Мы связались с региональными кризисными комиссиями и дали им инструкции, как действовать в свете таких писем. Инструкции отправлялись в школы, учреждения, на предприятия еще в октябре, и они не изменились. Теперь мы их напомнили“, - сказал Кумм.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что мы имеем дело с очередной гибридной атакой против стран Балтии. Он также добавил, что на этой неделе в школах пройдут в связи с этим обучение по действиям на случай кризиса.

Ситуация в Литве

В среду, 6 декабря, сотни школ и общественных учреждений по всей Литве получили сообщения с угрозой взрывом. Это уже третья подобная волна бомбовых угроз за последние пару месяцев.

Предыдущие акции имели место в середине октября, когда письма с угрозами исчислялись тысячами, и затем - в конце ноября.

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