Управа Ласнамяэ обратилась с просьбой к жителям многоквартирных домов

„Мы начнем уборку снега с парковок и дорог перед жилыми домами. Чтобы обеспечить скорость и качество работ, мы просим водителей на время уборки снега парковать свои автомобили в других местах. В противном случае дворы могут остаться частично или даже полностью неочищенными, если к ним не сможет подъехать техника“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Управа района Ласнамяэ составляет график по уборке снега, который будет выслан квартирным товариществам за два дня до проведения уборки. Вдобавок график будет опубликован на домашней странице управы района Ласнамяэ, а также на странице в Facebook , где с ним может ознакомиться каждый желающий.

8 декабря работы будут производится во дворах по адресам: ул. Викерласе, 13; Калевипоя пыйк, 2; ул. Паэкааре 8; на парковке перед домами по ул. Паэкааре 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; ул. Паэ, 58 и ул. Пунане, 13.

Также управа района Ласнамяэ напоминает, что в соответствии со статьей 7, пунктом 6 главы 3 „Правил благоустройства города Таллинна“ ответственность за содержание и благоустройство объектов, находящихся в общем пользовании, несет собственник объекта, который также обязан обеспечить безопасность и чистоту в радиусе шести метров от объекта. В той же статье в пункте 8 говорится: „Собственник или ответственный пользователь автотранспортного средства, препятствующего проведению работ по благоустройству, обязан проводить работы по благоустройству (в том числе по уборке снега и льда) в радиусе одного метра от своего автотранспортного средства.“

Районная управа также напоминает владельцам частной собственности об их обязанности убирать снег. В Ласнамяэ большое количество внутриквартальных парковок и дорог, ведущих к ним, находится в частной собственности (как правило, в собственности квартирных товариществ). Кроме того, ряд автостоянок был предоставлен квартирным товариществам для самостоятельного использования. На таких парковках уборка снега осуществляется квартирным товариществом подписавшей договор об аренде.

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