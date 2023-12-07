Касса здоровья закупит больше вакцин от COVID-19

Помимо вакцин от COVID-19, этой осенью Касса здоровья распределила 113 000 доз бесплатной вакцины против гриппа, предназначенной для групп риска, плюс дополнительные 7 040 доз в конце ноября. У поставщиков услуг есть возможность вакцинировать группы риска и платной вакциной от гриппа, расходы на которую покрывает Касса здоровья.

По словам руководителя службы вакцинации Кассы здоровья Ханны Яэ, сейчас у партнёров по вакцинации есть как вакцина от гриппа, так и от коронавируса, но Касса здоровья следит за ситуацией и при необходимости занимается закупкой вакцин, чтобы обеспечить возможность вакцинации для всех, кому она показана.

В отношении сезонных вакцин важно учитывать фактическую активность вакцинации и реагировать в зависимости от ситуации. Для этого Касса здоровья тщательно отслеживает статистику охвата вакцинацией и количества вакцин на складе и сотрудничает с партнёрами по вакцинации по всей Эстонии, чтобы обеспечить возможность вакцинации для целевых групп. „Приятно отметить, что в этом году интерес людей к вакцинации вырос - осведомленность о здоровье и профилактика — это ответственность каждого человека“, - отметила Яэ.

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует вакцинацию против COVID-19 в 2023 году для групп риска, к которым относятся люди в возрасте 60+, а также дети и взрослые с заболеваниями, из-за которых они входят в группы риска. Вакцинироваться необходимо в том случае, если с момента последней вакцинации или перенесения COVID-19 прошло более шести месяцев.

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно людям, получающим услуги общего и специального ухода, всем людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до 7 лет и несовершеннолетним из группы риска гриппа, у которых по состоянию здоровья повышен риск серьезного течения заболевания.