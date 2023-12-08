08.12.2023, 10:36
Пир по время чумы. Сотрудникам министерств „светят“ тысячные премии(29)
Как известно, финансовая политика направлена сегодня исключительно на экономию, что не мешает министерствам выплачивать своим сотрудникам премии по результатам года, пишет издание Eesti Päevaleht.
Спад экономики заставляет потуже затянуть пояса. На фоне неутихающих разговоров о следующих возможных сокращениях бюджета, до сих пор неизвестно, как будут собирать „налог-сюрприз“, с помощью которого хотят залатать 400-миллионную дыру в бюджете. И при этом министерства выплачивают своим работникам дополнительное вознаграждение.