Пир по время чумы. Сотрудникам министерств „светят“ тысячные премии

Спад экономики заставляет потуже затянуть пояса. На фоне неутихающих разговоров о следующих возможных сокращениях бюджета, до сих пор неизвестно, как будут собирать „налог-сюрприз“, с помощью которого хотят залатать 400-миллионную дыру в бюджете. И при этом министерства выплачивают своим работникам дополнительное вознаграждение.

Часть министерств еще не решила, в каком размере выплатить премии, но, если судить по тому, сколько выплатили в прошлом году, общая сумма предновогодних выплат составит, по данным Eesti Päevaleht, около пяти миллионов евро. Напомним: летом перед министерствами поставили задачу изыскать возможности для экономии, осенью выяснилось, что сэкономить удастся всего 50 миллионов евро. Государственный секретарь Таймар Петеркоп, выступая 4 декабря в утренней передаче ERR, уточнил, что экономия в госсекторе в следующем году составит лишь 41 миллион евро.