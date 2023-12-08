Экономика
08.12.2023, 10:36

Пир по время чумы. Сотрудникам министерств „светят“ тысячные премии

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Как известно, финансовая политика направлена сегодня исключительно на экономию, что не мешает министерствам выплачивать своим сотрудникам премии по результатам года, пишет издание Eesti Päevaleht.

Спад экономики заставляет потуже затянуть пояса. На фоне неутихающих разговоров о следующих возможных сокращениях бюджета, до сих пор неизвестно, как будут собирать „налог-сюрприз“, с помощью которого хотят залатать 400-миллионную дыру в бюджете. И при этом министерства выплачивают своим работникам дополнительное вознаграждение.

Часть министерств еще не решила, в каком размере выплатить премии, но, если судить по тому, сколько выплатили в прошлом году, общая сумма предновогодних выплат составит, по данным Eesti Päevaleht, около пяти миллионов евро. Напомним: летом перед министерствами поставили задачу изыскать возможности для экономии, осенью выяснилось, что сэкономить удастся всего 50 миллионов евро. Государственный секретарь Таймар Петеркоп, выступая 4 декабря в утренней передаче ERR, уточнил, что экономия в госсекторе в следующем году составит лишь 41 миллион евро.

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RusDelfi
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