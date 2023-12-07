Житель Эстонии обвиняется в кибермошенничестве. Он разослал 2 млн фишинговых писем и „наел“ в Bolt Food за чужой счет на 9000 евро

Согласно обвинению, мужчина добывал имена и контактные данные клиентов различных работающих в Австралии банков, чтобы использовать их для получения имен пользователей, паролей и другой информации, необходимой для входа в интернет-банк.

Согласно обвинению, в период с сентября 2020 года по июнь этого года он разослал около двух миллионов фишинговых сообщений, в которых якобы предупреждал или информировал клиентов и предлагал им немедленно войти в интернет-банк.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Мари Картау, сообщения обычно содержали ссылку, ведущую на фейковые сайты австралийских банков. „Когда получатель сообщения вводил свои данные для входа в банк, он отправлялся на сервер, контролируемый обвиняемыми. Согласно обвинению, обвиняемый таким образом завладевал данными клиентов. Путем злоупотребления и продажи этих данных получал преступный доход, за счет которого и жил. В целях обеспечения конфискации доходов, полученных преступным путем, у обвиняемых изъято имущество на сумму 46 тысяч евро“, - сообщила прокурор.

Кроме этого мужчину обвиняют в использовании данных чужих кредитных карт, при помощи которых он регистрировался на разных платформах, например, Bolt Food. Согласно обвинению, за многие годы он заказал оттуда еды на сумму около 9 000 евро, расплачиваясь чужими кредитными картами. Также при помощи чужих кредитных карт заказывал различные товары на торговых площадках.

Более того, он и 43-летняя Кристель обвиняются в незаконном обороте наркотического вещества в небольших объемах. Кристель обвиняют еще и в пособничестве в подготовке киберпреступления.

Фигурантов уголовного дела арестовали летом этого года, и с тех пор Кристьян находится под стражей. Если его признают виновным в неоднократном кибермошенничестве, суд может назначить ему наказание в виде тюремного заключения на срок от одного до пяти лет.

Рассмотрение уголовного дела по существу начнется в Тартуском уездном суде 22 апреля.

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