Приют для котов MTÜ Kassi Elu ищет героев среди нас: спасите жизни и подарите дом котикам!(4)
Приют для котов MTÜ Kassi Elu просит помощи у неравнодушных - организация нуждается в волонтерах, корме, лекарствах.
В нашем приюте для котов каждый день - настоящее Рождество. Здесь мы уделяем особое внимание безопасности наших пушистых подопечных, заботимся о них. Однако чтобы продолжать наше благородное дело, нам срочно нужна ваша помощь.
С момента открытия нашего приюта мы сумели спасти 313 котов и обеспечить домом 191 кота, а в 2023 году мы спасли 174 кота, свой дом нашел 71 кот. Каждая спасенная жизнь была для нас источником радости и надежды. К сожалению, еще 98 бездомных котов из нашего приюта все еще ищут свой теплый дом. В текущем году каждый день был испытанием для нас, но мы верим, что для наших пушистых друзей самые счастливые времена еще впереди, ведь каждый из них достоин семьи. Мы верим, что с вашей поддержкой мы сможем изменить их судьбы.
Почему нам так срочно нужны волонтеры?
Наши волонтеры - настоящие герои, но нам не хватает поддержки. Большая часть наших волонтеров занята на своих основных работах в будние дни, и поэтому нам не хватает помощи в приюте, особенно в течение недели. Нам горько видеть, как котики остаются без внимания, и мы искренне приглашаем всех, кто готов отдать несколько часов своего времени, чтобы помочь нам поддерживать чистоту, обеспечивать доступ к свежей воде и вкусной еде, а также заботиться об этих пушистых созданиях.
Помощь физическая и финансовая
Нашему приюту сейчас срочно нужна помощь - как физическая, так и финансовая. Последняя помогает нам оплачивать медицинские счета и покупать корм и лекарства для наших пушистых подопечных. В настоящее время у нас есть долг в ветеринарной клинике в размере 5000 евро, и каждый пожертвованный цент поможет нам облегчить эту ношу. Если у Вас есть возможность помочь даже одним центом, то вы можете это сделать, перейдя по ссылке или сделав перевод:
MTÜ Kassi Elu
Swed: EE312200221076093956
SEB: EE181010220290352228
Selgitus: annetus
Или позвонив по номеру:
9001888 - 5€
9001999 - 15€
Спасем котиков вместе
На данный момент большинство приютов в Таллинне переполнены, каждый день появляются новые бездомные котики. Мы искренне призываем вас присоединиться к нам в этой благородной миссии. Спасая котиков из нашего приюта, вы дарите им шанс на новую жизнь. Вместе мы можем сделать больше!
Наши котики мечтают о Рождественском чуде - оказаться в доме, в тепле и заботе. Мы смотрим на их тоскливые глаза и понимаем, как им тяжело в приюте.
Если вы готовы стать частью нашей команды, помочь физически или финансово, пожалуйста, свяжитесь с нами. Вместе мы сможем создать Рождественское чудо для наших пушистых друзей.
Как связаться с нами:
Instagram: mtu_kassi_elu
FaceBook: MTÜ Kassi Elu
Aljona Meier: 53748910
Jana Werle: 55584220
Сайт - https://kassielu.eu/
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