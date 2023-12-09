Приют для котов MTÜ Kassi Elu ищет героев среди нас: спасите жизни и подарите дом котикам!

В нашем приюте для котов каждый день - настоящее Рождество. Здесь мы уделяем особое внимание безопасности наших пушистых подопечных, заботимся о них. Однако чтобы продолжать наше благородное дело, нам срочно нужна ваша помощь.

С момента открытия нашего приюта мы сумели спасти 313 котов и обеспечить домом 191 кота, а в 2023 году мы спасли 174 кота, свой дом нашел 71 кот. Каждая спасенная жизнь была для нас источником радости и надежды. К сожалению, еще 98 бездомных котов из нашего приюта все еще ищут свой теплый дом. В текущем году каждый день был испытанием для нас, но мы верим, что для наших пушистых друзей самые счастливые времена еще впереди, ведь каждый из них достоин семьи. Мы верим, что с вашей поддержкой мы сможем изменить их судьбы.

Почему нам так срочно нужны волонтеры?

Наши волонтеры - настоящие герои, но нам не хватает поддержки. Большая часть наших волонтеров занята на своих основных работах в будние дни, и поэтому нам не хватает помощи в приюте, особенно в течение недели. Нам горько видеть, как котики остаются без внимания, и мы искренне приглашаем всех, кто готов отдать несколько часов своего времени, чтобы помочь нам поддерживать чистоту, обеспечивать доступ к свежей воде и вкусной еде, а также заботиться об этих пушистых созданиях.

Помощь физическая и финансовая

Нашему приюту сейчас срочно нужна помощь - как физическая, так и финансовая. Последняя помогает нам оплачивать медицинские счета и покупать корм и лекарства для наших пушистых подопечных. В настоящее время у нас есть долг в ветеринарной клинике в размере 5000 евро, и каждый пожертвованный цент поможет нам облегчить эту ношу. Если у Вас есть возможность помочь даже одним центом, то вы можете это сделать, перейдя по ссылке или сделав перевод:

MTÜ Kassi Elu

Swed: EE312200221076093956

SEB: EE181010220290352228

Selgitus: annetus

Или позвонив по номеру:

9001888 - 5€

9001999 - 15€

Спасем котиков вместе