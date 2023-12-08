ВИДЕООПРОС | Уборка снега: В прошлом году было намного хуже. В этом взялись за ум!

Участвующий в опросе мужчина рассказал, что качество уборки, по его мнению, не улучшилось. „Все организовано не оперативно. Проходит время, все убирают только через неделю, как у нас в районе. Справлялись своими силами: или сами откапывали машины, или кто-то уже откопал“. Мужчина считает, что не хватает уборочной техники и средств в бюджете.

Опрошенная женщина отмечает, что ситуация с уборкой каждый год одинаковая: „Сначала аврал, а потом расчищаются дороги, и всем хорошо. Просто нужно время. Зима есть зима, снег есть снег“.

Подробности — в нашем видеоопросе!

По данным Транспортного департамента, основные дороги Эстонии по большей части обработаны солью. Вспомогательные и второстепенные дороги также в основном посыпаны солью, но между полосами остается снег. Развязки, виадуки и другие второстепенные дороги могут быть заснеженными. Во многих районах Эстонии на дороги падают деревья. Вместе с тем Департамент транспорта напоминает, что сохраняется риск обледенения дорожного полотна.

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