81% опрошенных считают, что к работникам Bolt и Wolt должно предъявляться требование о знании эстонского языка

В конце сентября пресс-секретарь компании Bolt сказал в эфире ERR, что незнание работниками платформы эстонского языка проблемой не является, так как жалобы на этот счет поступают довольно редко и в Эстонии не проводились исследования, которые подтвердили бы такую необходимость.

В ходе недавнего опроса НКО „Институт общественных исследований“ поинтересовалось, сталкивались ли люди с проблемами, связанными с незнанием эстонского языка курьерами.

19% респондентов, отвечая на вопрос „Должно ли к работникам платформ по оказанию услуг по доставке еды и курьерских услуг (таких, как Bolt и Wolt) предъявляться требование о знании эстонского языка?“, ответили „Нет“ и 81% участников опросов ответили „Скорее да“ или „Да“.

89% респондентов-эстонцев и 45% респондентов другой национальности считают, что к работникам платформ должно предъявляться требование о знании эстонского языка. Большинство тех, кто поддерживает все представленные в парламенте партии, также считают, что языковое требование должно предъявляться. Такой точки зрения придерживаются 95% сторонников партии Isamaa, 91% сторонников EKRE, 86% сторонников Партии реформ, 81% сторонников Социал-демократической партии, 80% сторонников Eesti 200 и 52% сторонников Центристской партии.

Респондентам предлагалось также ответить на вопрос, как часто они пользуются данными услугами и возникали ли у них проблемы из-за незнания курьерами эстонского языка. 66% респондентов-эстонцев, которые регулярно (хотя бы раз в месяц) пользуются курьерскими услугами и услугами по доставке еды, сообщили, что проблем не возникало, 33% сталкивались с проблемами и 1% затруднились ответить. И хотя две трети респондентов-эстонцев, регулярно пользующихся услугами по доставке еды, с проблемами не сталкивались, 80% из них полагают, что в работникам платформ должно предъявляться требование о знании эстонского языка.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.