В пятерке: Эстония вошла в тройку стран ЕС по темпам падения оборота розничной торговли

В целом по Евросоюзу оборот розничной торговли упал в октябре на 0,9%, а в еврозоне - на 1,2%, свидетельствуют данные „Евростата“.

Самое стремительное снижение было зафиксировано в Словении (на 15,6%), Венгрии (на 6,5%) и Эстонии (на 5,5%). А наиболее заметным ростом отметились Испания (+5,9%), Дания (+4,2%), а также Болгария и Люксембург, в каждой из которых показатели выросли на 3,1%.

Объем розничной торговли в Эстонии в октябре также немного снизился и по сравнению с сентябрем, в то время как в целом по Евросоюзу оборот немного вырос в месячном сравнении.

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