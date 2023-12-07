Повезло! Житель Эстонии выиграл в Bingo loto почти полмиллиона евро

В последний раз джекпот Bingo „срывали“ в конце сентября: тогда отец многодетной семьи из Вильянди выиграл 613 830 евро по билету, купленному онлайн.

Ни джекпот Vikinglotto, ни уровень 6+0 сегодня не разыгрывались, но два счастливчика выиграли по 21 243 евро в местной лотерее уровня 5+1. Выигрышные билеты были куплены онлайн и в магазине Maxima в Ахтме.

За десять месяцев 2023 года Eesti Loto выплатила государству 12,7 миллиона евро в качестве налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила 32,9 млн евро выигрышей, в том числе 6 млн евро выигрышей в мгновенной лотерее и 2,7 млн евро выигрышей в мгновенной веб-лотерее.

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