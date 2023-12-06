Кая Каллас за три года воспользовалась частным самолетом 28 раз. Это обошлось в 889 895 евро

Советник правительства по СМИ Хелен Ульдрих сообщила, что за три года Эстонское государство заплатило в общей сложности 467 706 евро, а Евросоюз - 422 189 евро.

„В 15 случаях на заседания осуществлялись чартерные рейсы на саммиты Европейского совета, эти расходы в основном оплачивает секретариат Совета ЕС, так как время окончания и продолжительность заседаний Европейского совета непредсказуемы. За почти три года чартерные рейсы приходилось использовать в других случаях в общей сложности 13 раз, и большинство из них были обусловлены чрезвычайными ситуациями во внешней политике и сфере безопасности“, - пояснила Ульдрих.

Ульдрих отметила, что с 26 января 2021 года по настоящее время премьер-министр совершила 66 зарубежных визитов.

Советник по СМИ подчеркнула, что, как правило, делегация премьер-министра добирается до места назначения самолетом, и предпочтение всегда отдается регулярным рейсам. „Большую часть времени премьер-министр путешествует экономическим классом“, - подчеркнула Ульдрих.

Дважды, по словам советника, приходилось заказывать частный самолет, потому что регулярный рейс отменялся в последний момент, а один раз - потому что все воздушное пространство страны назначения было закрыто для регулярных рейсов из-за саммита и чартерный рейс был единственным способом добраться туда.

Подробнее - на rus.ERR.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.