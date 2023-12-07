Государственный суд: совместная жизнь — это не всегда близкие отношения

Некоего обвиняемого нижестоящие судебные инстанции признали виновным в том числе и в нанесении телесных повреждений бывшей супруге. Суды сочли, что обвиняемый совершил преступление в „близких отношениях“, поскольку обвиняемый и пострадавшая находились раньше в свободном браке, у них имеется общий ребенок и они были связаны через коммерческое объединение.

Государственный суд не согласился с нижестоящими судебными инстанциями. Коллегия по уголовным делам осталась на своей прежней позиции, что близкими нельзя называть отношения, которые, помимо сохранения физической дистанции, характеризуются еще постоянными ссорами, взаимными обвинениями и недоверием.

Так было и в данном судебном деле, где бывшие спутники жизни не отличались ни малейшей взаимной привязанностью, а их отношения не были направлены на обеспечение или поддержку чувства социальной защищенности, поскольку более чем через год после разрыва доминирующим в отношениях был неучет интересов друг друга, взаимные обвинения и жалобы в правоохранительные органы, ссоры и агрессивность.

В решении разъясняется, что уже с лингвистической точки зрения они не могут быть названы близкими отношениями между двумя людьми, и при использовании юридических понятий нельзя отходить от обычного значения в общеупотребительном языке.

Кроме того, Коллегия по уголовным делам пояснила, что суды ошибочно отождествили понятия „близкие отношения“ и „семейные отношения“ в пенитенциарном кодексе, и при этом неправильно опирались на Стамбульскую конвенцию. В конвенции не используется понятие „близкие отношения“, это автономное эстонское правовое понятие, с помощью которого законодатель создал в дополнение к Конвенции дополнительную защиту для лиц, подвергшихся физическому насилию, находившихся в отношениях в частной жизни, в которых они более уязвимы перед нападавшим. Коллегия признала, что понятия „близкие“ и „семейные“ отношения могут иногда совпадать, но в законе речь не идет о синонимах.