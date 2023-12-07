ИНТЕРВЬЮ | Елена Скульская: „Русский язык переживёт все войны и сохранится в литературе, без которой не мог и не сможет обходиться мир“

На рождественской книжной ярмаке в Kulturikatel вы будете пристутствовать не только как автор произведений, но и как продавец. Это новое для Вас амплуа: с каким настроением Вы идете туда и чего ожидаете от этого мероприятия?

Есть соблазн ответить пафосно: Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать. Но разумнее сослаться (и не впадешь в пошлость) на множество менее значительных, но славных писателей, которые продавали свои книги из озорства, эпатажа, эстрадности, стоя за прилавками чужих или собственных магазинов, из желания лично увидеть реальных читателей. Это такой немного рискованный и раскованный шаг – стать за прилавок и предлагать свои книги, если учесть, что все они весьма успешно продаются в магазинах и никакой особой потребности в моем личном присутствии на ярмарке нет. Но, признаюсь, есть некий азарт, схожий с азартом игрока в рулетку, который проигрывается дотла или, напротив, выходит с бешеными деньгами, чтобы завтра проиграться в пух и прах.

Ярмарка ни в коем случае не предполагает обогащения (деньгами точно нет), но допускает возможность интересных встреч, разговоров. Те, кто пишет мне, просит о чем-то, может прийти на ярмарку и поговорить. В субботу, 9-го декабря, в 15.00 со мной на сцене будет беседовать журналист и сценарист Эне-Марис Тали. Но я буду на месте все три дня и, может быть, кто-то, кто не смог купить по магазинной цене мои книги, захочет потратить на них сумму меньшую, чем билет в кино...

Елена Григорьевна, Вы пишете на русском языке. Как Вам кажется, после начала войны между Россией и Украиной, для авторов, публикующих свои книги на русском языке, еще осталось место на внутреннем эстонском рынке, остался ли читатель?