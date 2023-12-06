Тынис Лукас: учителей жестоко обманули(5)
Бывший министр образования Тынис Лукас (Isamaa) заявил, что правительство во главе с Партией реформ провалило свою образовательную политику, сообщает Rus.ERR.
„Забастовку учителей либо не хотели, либо не смогли предотвратить! Правительство жестоко обмануло учителей, когда не выполнило свои обещания по повышению заработной платы. Тем самым были обмануты и избиратели, отдавшие свои голоса на выборах“, - сказал Тынис Лукас.
По его словам, учителя внесли несколько компромиссных предложений, но правительство не пожелало отнестись к переговорам достаточно серьезно, чтобы дать со своей стороны согласованные сигналы.
„Министр образования и науки (Кристина Каллас - ред.) обещала выделить из бюджета дополнительно 8 миллионов на зарплату учителям, правительство не заложило эту сумму в соответствующую бюджетную строку. Так что минимальная зарплата учителя повысится всего на 1,77%, а все остальное - мошенничество“, - подчеркнул Лукас.
„Правительство также пообещало согласовать конкретный план, на основе которого зарплаты учителей достигнут 120% от средней по стране к 2027 году. От этого обещания тоже ничего не осталось. Причин подобного обмана учителей несколько. Во-первых, правительственная коалиция, судя по всему, не считает образование приоритетом, несмотря на свои заявления. Во-вторых, в правительстве партии занимаются перетягиванием каната, а учителя остаются в стороне из-за политических разногласий. В-третьих, министр образования и науки просто опоздала с бюджетными запросами“, - добавил отечественник.
Партия Isamaa возмущена тем, что нынешнее правительство утрачивает доверие и успех, достигнутые благодаря 24-процентному повышению минимальной заработной платы, которое воплотило в жизнь предыдущее правительство.
„Требуем выделения средств в государственном бюджете на повышение зарплат учителей и создание четкой многолетней перспективы!“ - резюмировал Лукас.
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