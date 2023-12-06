Тынис Лукас: учителей жестоко обманули

„Забастовку учителей либо не хотели, либо не смогли предотвратить! Правительство жестоко обмануло учителей, когда не выполнило свои обещания по повышению заработной платы. Тем самым были обмануты и избиратели, отдавшие свои голоса на выборах“, - сказал Тынис Лукас.

По его словам, учителя внесли несколько компромиссных предложений, но правительство не пожелало отнестись к переговорам достаточно серьезно, чтобы дать со своей стороны согласованные сигналы.

„Министр образования и науки (Кристина Каллас - ред.) обещала выделить из бюджета дополнительно 8 миллионов на зарплату учителям, правительство не заложило эту сумму в соответствующую бюджетную строку. Так что минимальная зарплата учителя повысится всего на 1,77%, а все остальное - мошенничество“, - подчеркнул Лукас.

„Правительство также пообещало согласовать конкретный план, на основе которого зарплаты учителей достигнут 120% от средней по стране к 2027 году. От этого обещания тоже ничего не осталось. Причин подобного обмана учителей несколько. Во-первых, правительственная коалиция, судя по всему, не считает образование приоритетом, несмотря на свои заявления. Во-вторых, в правительстве партии занимаются перетягиванием каната, а учителя остаются в стороне из-за политических разногласий. В-третьих, министр образования и науки просто опоздала с бюджетными запросами“, - добавил отечественник.

Партия Isamaa возмущена тем, что нынешнее правительство утрачивает доверие и успех, достигнутые благодаря 24-процентному повышению минимальной заработной платы, которое воплотило в жизнь предыдущее правительство.

„Требуем выделения средств в государственном бюджете на повышение зарплат учителей и создание четкой многолетней перспективы!“ - резюмировал Лукас.

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