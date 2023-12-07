Банк запросил у клиента информацию, которую тот не обязан был предоставлять. Это законно?

В соцсети X (бывший Twitter) клиент Swedbank написал, что при заполнении анкеты для квартирного товарищества банк запросил у него информацию о действительных бенефициарах. Однако у квартирного товарищества нет ни акционеров, ни бенефициаров.

Бизнес-регистр этого не требует. Информацию о получателях прибыли должны предоставлять компании, фонды и некоммерческие организации, но не квартрирные товарищества. Предприниматели-физические лица также не обязаны предоставлять вышеуказанную информацию.

Swedbank: мы пересмотрим форму и разберемся

„Это действительно несколько противоречивая ситуация, поскольку квартирные товарищества не обязаны вносить данные бенефициаров в бизнес-регистр, но законодательство Эстонской Республики требует указания действительного бенефициара независимо от формы юридического лица“, - так прокомментировала ситуацию Хейли Кландорф-Ярвсоо, руководитель сферы коммуникаций корпоративного банкинга Swedbank.

Она добавляет, что при обновлении данных в информационном окне клиента информируют о том, что в случае отсутствия бенефициара в поле будет указан член правления. Кландорф-Ярвсоо отмечает, что формы будут пересмотрены, формулировки уточнены, и они станут более понятными для представителей квартирных товариществ.

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