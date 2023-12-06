Кая Каллас о том, как население страны справляется с ситуацией: я понимаю, что людям приходится тяжело

„Людям действительно тяжело, я понимаю это, но, на мой взгляд, неверно было бы представлять будущее в настолько темных тонах, если реальные цифры показывают нам совершенно другую картину“, – сказала премьер-министр Кая Каллас. Она сообщила, что опирается на данные Департамента статистики и Евростата, согласно которым доходы населения вновь растут быстрее цен.

„В действительности на протяжении последних семи месяцев цены не увеличились, но выросли зарплаты. В частном секторе рост составил 10%, в публичном секторе – больше, среди зарплат учителей – еще больше. И если говорить о повышении пенсий, то доходы пенсионеров также выросли: средняя пенсия повысилась на 17 с чем-то процентов. Это необычно большое повышение, которое поможет нам пережить сложные времена“, – перечислила Каллас.

Премьер-министр пояснила, что на экономику влияют три важных фактора: расходы на рабочую силу, расходы на энергию и прочие ресурсы и налоговая нагрузка. „Возьмем для сравнения Северные страны. Наша налоговая нагрузка в среднем на 10 процентных пунктов ниже, чем в Северной Европе. Цены на энергию у нас действительно выше, но не существенно. Цены на сырье, расходы на рабочую силу у нас все еще ниже, чем в Северной Европе. Иными словами, из трех элементов два – такие, что не сокращают конкурентоспособность Эстонии“.

По словам Каллас, для снижения цен на энергию применяется ряд мер. „Во-первых, мы ускорили темпы планирования для того, чтобы как можно быстрее начать производство энергии. Во-вторых, инвестируем в сети, разумеется, для того, чтобы электричество поступало в дома. В-третьих, ведем торги по наиболее низкой предложенной цене, чтобы привлечь новые предприятия на рынок и позволить им предлагать более дешевую энергию“, – отметила она.

Премьер-министр ответила на вопросы, касавшиеся экономического кризиса и покупательской способности населения; основанной на ценностях внешней политики; политической ситуации; налоговой политики и бедности.