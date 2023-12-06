ВИДЕО | Президент ЭР Алар Карис: увязанные с вотумом доверия законы не обязательно будут провозглашены(14)
В среду, начиная с 15 часов, президент Эстонии Алар Карис провел пресс-конференцию, на которой рассказал о результатах своих двухдневных встреч с представителями парламентских партий.
Главной темой обсуждения с лидерами представленных в Рийгикогу политических сил была ситуация в парламенте и использование оппозицией тактики обструкции.
Перед началом пресс-конференции Алар Карис сделал заявление:
„Рийгикогу находится в тупиковом состоянии. Сейчас Рийгикогу должен, например, заниматься темами безопасности, экономики и социальной защищенности, образования и вопросом психического здоровья людей.
Пора приступать к работе. Не время для ультиматумов, нужно искать договоренности.
Партия реформ, Eesti 200, СДП, Центристская партия, Isamaa и EKRE – на вас смотрят все люди, которые хотят, чтобы тупиковая ситуация была разрешена. Бесконечные ночные заседания делают работу Рийгикогу бессодержательной. Мы все понимаем, что внеочередных выборов не будет - нынешний Рийгикогу в любом случае в состоянии сформировать правительство большинства и принять государственный бюджет.
Большинство партий заверили меня, что хотят оставить в прошлом парализующую обструкцию и увязывание законов с вотумом доверия. У всех партий есть свое мнение, как выйти из этой ситуации, они часто находятся между собой в противоречии.
Что касается законов, увязанных с вотумом доверия, то, во-первых, я оценю их соответствие Конституции. Во-вторых, я хочу знать, в какой степени по содержанию они связаны с госбюджетом. Тогда я смогу решить, было ли увязывание законов с вотумом доверия оправдано или нет“.
Вопросы президенту:
Премьер-министр Кая Каллас говорила: по ее мнению то, связан ли законопроект с бюджетом или нет, не может быть по конституции основанием для того, чтобы решать — провозглашать закон или нет. Вы считаете, что может?
Карис: Конечно, может. Я уже в октябре об этом упоминал, когда коалиция сказала, что они не намерены связывать бюджет с доверием. Тогда я сказал, что единственный закон, который можно было бы связать с доверием, это бюджет и связанные с ним законы — так и ранее в истории нашего государства делалось.
Из слов председателя EKRE Мартина Хельме можно вычитать, что если связанные с доверием законы не связаны с бюджетом, то вы их не провозгласите.
Карис: Есть конкретные причины, когда президент может отклонить законы. Каждый закон нужно рассматривать отдельно.
Как вы думаете, партии найдут компромисс, чтобы можно было продолжать содержательную работу, или нет?
Карис: Я предложил партиям, как подойти к поиску компромисса. Прежде всего, политические партии должны поочередно выдвигать свои предложения по компромиссу, а затем этот вопрос можно будет обсуждать дальше. Но у нас в Рийгикогу шесть партий, поэтому атмосфера, когда все разом сидят за одним столом, конечно, сложная.
Есть же партии, которые сказали, что условием отказа от обструкции является отставка премьер-министра. Это обсуждалось на встречах?
Карис: Конечно. Некоторые партии в самом деле считают, что отставка премьер-министра — это одно из решений. Я ранее уже высказывал свое мнение по этому поводу.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.