ВИДЕО | Президент ЭР Алар Карис: увязанные с вотумом доверия законы не обязательно будут провозглашены

Главной темой обсуждения с лидерами представленных в Рийгикогу политических сил была ситуация в парламенте и использование оппозицией тактики обструкции.

Перед началом пресс-конференции Алар Карис сделал заявление:

„Рийгикогу находится в тупиковом состоянии. Сейчас Рийгикогу должен, например, заниматься темами безопасности, экономики и социальной защищенности, образования и вопросом психического здоровья людей.

Пора приступать к работе. Не время для ультиматумов, нужно искать договоренности.

Партия реформ, Eesti 200, СДП, Центристская партия, Isamaa и EKRE – на вас смотрят все люди, которые хотят, чтобы тупиковая ситуация была разрешена. Бесконечные ночные заседания делают работу Рийгикогу бессодержательной. Мы все понимаем, что внеочередных выборов не будет - нынешний Рийгикогу в любом случае в состоянии сформировать правительство большинства и принять государственный бюджет.

Большинство партий заверили меня, что хотят оставить в прошлом парализующую обструкцию и увязывание законов с вотумом доверия. У всех партий есть свое мнение, как выйти из этой ситуации, они часто находятся между собой в противоречии.

Что касается законов, увязанных с вотумом доверия, то, во-первых, я оценю их соответствие Конституции. Во-вторых, я хочу знать, в какой степени по содержанию они связаны с госбюджетом. Тогда я смогу решить, было ли увязывание законов с вотумом доверия оправдано или нет“.

Вопросы президенту:

Премьер-министр Кая Каллас говорила: по ее мнению то, связан ли законопроект с бюджетом или нет, не может быть по конституции основанием для того, чтобы решать — провозглашать закон или нет. Вы считаете, что может?

Карис: Конечно, может. Я уже в октябре об этом упоминал, когда коалиция сказала, что они не намерены связывать бюджет с доверием. Тогда я сказал, что единственный закон, который можно было бы связать с доверием, это бюджет и связанные с ним законы — так и ранее в истории нашего государства делалось.