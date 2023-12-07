В Таллинне сократился срок выдачи разрешений на строительство

По словам вице-мэра Мадле Липпус, за год проделана важная работа и уже заметны позитивные результаты по части сроков рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию. „Организация работы департамента городского планирования несколько изменилась, произошли структурные изменения, в результате работа продвигается более эффективно. За три года средний срок рассмотрения сократился примерно в два раза – со 154 до 73 дней. Во втором полугодии текущего года средний срок рассмотрения на данный момент составляет 63 дня. Помимо ускорения этих процессов в этом году было выдано больше разрешений, чем в прошлом – за 11 месяцев этого года мы уже достигли уровня прошлого года. В сравнении с декабрем 2022 года, надеемся, что в этом месяце удастся выдать более сотни разрешений на строительство“, - сказала Липпус.