ГРАФИК | Жители Эстонии ежемесячно миллионы раз подвергаются кибератакам и становятся жертвами мошеннических схем

За первые десять месяцев текущего года услуга Netivalvur, защищающая эстоноземельцев в интернете, отреагировала примерно на семь миллионов угроз. По сравнению с началом года количество угроз увеличилось в несколько десятков раз – в октябре было выявлено более 1,3 миллиона ситуаций, когда киберпреступники пытались выманить у пользователей деньги и данные или заразить пользовательские устройства вредоносными программами.

„В киберпространстве идет активная игра в кошки-мышки. Поставщики решений безопасности усердно внедряют новые меры защиты, эксперты просвещают пользователей об угрозах, а преступники пытаются найти все более изощренные способы получить желаемое. Ничто не указывает на снижение уровня угрозы, поэтому очень важно, чтобы каждый пользователь умел защитить себя и своих близких от рисков в киберпространстве“, сказал исполнительный директор Elisa Андрус Хийепуу. Хийепуу отметил, что если сегодня Elisa с помощью Netivalvur обеспечивает киберзащиту устройств частных клиентов, то в грядущем году защита Netivalvur станет доступной и для устройств бизнес-клиентов.

За последние несколько месяцев злоумышленники применили ряд новых подходов к краже пользовательских данных и заражению устройств. Например, осенью начала распространяться новая мошенническая схема с использованием клона популярного файлообменного сервиса WeTransfer для автоматической рассылки „писем счастья“ и обмана пользователей с целью заставить их скачать себе файлы с подозрительным содержимым.

Осенью этого года также начала массово появляться всплывающая реклама, заманивающая пользователей на сайты сомнительного характера, предназначенные для кражи данных или загрузки вредоносных программ на пользовательские устройства. Помимо этого, нередко пользователям предлагают обновить программное обеспечение на каком-нибудь сайте, но вместо полезного обновления устанавливается опасное приложение.