Предприниматель, обвиняемый в экспорте дронов из Финляндии в РФ, оказался уроженцем Эстонии

По оценке финского издания YLE, экспорт дронов в Россию связан с произошедшим в сентябре случаем уклонения от санкций, которое расследует окружной суд Восточной Уусимаа. В обоих случаях подозреваются две финские фирмы, которыми руководит одно и то же лицо. Предполагаемые преступления тоже одни и те же.

Один и тот же случай?

В середине сентября США наложили санкции на две действующие в Вантаа фирмы: Siberica и Luminor. Компании попали в черный список за экспорт запрещенной продукции в Россию. Для них это означает, что американским фирмам не разрешается продавать им продукцию без соответствующего разрешения.

Siberica и Luminor имеют одного и того же владельца и исполнительного директора. Он был заключен под стражу по решению окружного суда Восточной Уусимаа 18 сентября, то есть всего через несколько дней после решения США. Всего подозреваемых шестеро.

Вчера финская таможня сообщила о выявлении незаконной торговли дронами. По данным ведомства, по документам на пути из Финляндии в Казахстан находилось 3500 дронов и других подсанкционных товаров, но они остались в России.

Лица, связанные с компаниями, подозреваются в нарушении регуляций при отягчающих обстоятельствах и экспорте оборонного оборудования. Всего подозреваемых тоже шесть.

По данным таможни, одна из двух компаний закупала продукцию, подпадающую под санкции, а другая занималась экспортом. Было перевезено более 30 партий товара. По словам директора по таможенному надзору Ханну Синкконена, информация, полученная в ходе предварительного расследования, показывает, что деятельность направлялась и финансировалась из России.

Уроженец Эстонии имеет французский паспорт

Siberica — компания, занимающаяся складскими услугами, а Luminor действует в сфере экспедирования и фрахта. В Luminor работает один человек, в Siberica — два.