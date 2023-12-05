Финские компании передали России в обход санкций более 3500 беспилотников

По данным следствия, одна из компаний совершила не менее 30 поставок подсанкционного оборудования в Россию, в том числе микроконтроллеров и полупроводниковых компонентов на сумму более 600 000 евро, а также средств борьбы с беспилотниками на сумму 350 000 евро.

Товары формально были оформлены на транзит через Россию, но там же и остались. Финская таможня считает, что поставками в обеих компаниях руководил один человек. Предполагается, что одна из организаций закупала товары, а вторая отправляла их в Россию.

„Cогласно результатам предварительного расследования, есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которым операцию можно было финансировать“, — заявил представитель таможни Финляндии Ханну Синкконен.

Подозреваемыми по делу проходят шесть человек. Одного из них арестовали в сентябре 2023 года.

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