Руководитель Nõo Lihatööstus рассказал, что будет с ценами на мясную продукцию в следующем году

„Я думаю, что в нынешней экономической ситуации все участники рынка прилагают максимальные усилия, чтобы в следующем году добиться нулевой инфляции, в том числе с учетом повышения налога с оборота. Такая цель должна стоять и перед производителями продуктов питания, и перед торговыми сетями. Nõo Lihatööstus также работает для достижения этой цели, инвестирует и разрабатывает новые продукты“, - сказал Лоова. По его словам, достичь цели поможет повышение эффективности за счет инноваций и прозрачного ценообразования. В последние месяцы цены на сырье стабилизировались – это также дает надежду на то, что мясная продукция не подорожает.

„Экономическая ситуация, экологические требования, а также возможности и ожидания потребителей требуют вывода на рынок новых продуктов и упаковки, и изменений в производственном процессе. Для этого пищевая промышленность должна активнее инвестировать в инновации и автоматизацию рабочих процессов. Больше нельзя вести дела, как обычно“, - отметил Лоова. По его словам, мясная промышленность в последние годы терпит убытки, из-за чего многие производства потеряли смелость и способность инвестировать.

„Компания Nõo Lihatööstus, напротив, решила прямо сейчас инвестировать в эффективность производства, разработку продукции и новые продукты. В этом году мы уже инвестировали 1,9 миллиона евро, что позволит нам в следующем году выйти на рынок с новыми инновационными продуктами. Думаю, мы сможем удивить потребителей“, - заявил исполнительный директор компании.

Разработки предприятия ориентированы на полезные для здоровья продукты из высококачественного сырья. „Мы ожидаем, что в следующем году, помимо скидок, люди будут больше, чем раньше, смотреть на состав продуктов и скорее выбирать меньшее количество, но при этом более качественную мясную продукцию, – предположил Лоова. –Лучше потребляйте меньше, но ешьте здоровую пищу – вот пожелание Nõo Lihatööstus“.