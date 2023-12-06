06.12.2023, 14:06
ДТП нарушило железнодорожное движение в восточном направлении
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 6 декабря, во второй половине дня в Ида-Вирумаа на участке между железнодорожными станциями Ору — Вайвара на переезде произошло столкновение легкового автомобиля с поездом. Из-за временной остановки железнодорожного движения в восточном направлении в течение дня возможны опоздания ряда поездов.
Из-за аварии опаздывают поезда Таллинн — Нарва (рейс номер 20 с выходом в 11.03) и Нарва — Таллинн (рейс 225 с выходом 13.40).
Оперативную информацию можно получить на сайте компании Elron elron.ee или по бесплатной телефонной линии 616 0245.
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