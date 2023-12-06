ДТП нарушило железнодорожное движение в восточном направлении

В среду, 6 декабря, во второй половине дня в Ида-Вирумаа на участке между железнодорожными станциями Ору — Вайвара на переезде произошло столкновение легкового автомобиля с поездом. Из-за временной остановки железнодорожного движения в восточном направлении в течение дня возможны опоздания ряда поездов.