ЧП и криминал
06.12.2023, 14:06

ДТП нарушило железнодорожное движение в восточном направлении

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В среду, 6 декабря, во второй половине дня в Ида-Вирумаа на участке между железнодорожными станциями Ору — Вайвара на переезде произошло столкновение легкового автомобиля с поездом. Из-за временной остановки железнодорожного движения в восточном направлении в течение дня возможны опоздания ряда поездов.

Люди в ДТП не пострадали, сообщает предприятие Elron. На месте инцидента находится полиция.

Из-за аварии опаздывают поезда Таллинн — Нарва (рейс номер 20 с выходом в 11.03) и Нарва — Таллинн (рейс 225 с выходом 13.40).

Оперативную информацию можно получить на сайте компании Elron elron.ee или по бесплатной телефонной линии 616 0245.

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