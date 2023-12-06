„Рынок оживился“. Интерес к покупке экологически чистых автомобилей в последние месяцы вырос

В 2023 году зарегистрировано почти 8 тысяч новых гибридных автомобилей. Если сравнивать первые десять месяцев года, то получается, что объемы первичной регистрации новых бензиновых, дизельных и газовых автомобилей снижаются. Единственное, что увеличилось, — регистрация новых гибридных и электромобилей.

Уже в октябрьской статистике Департамента транспорта был заметен рост первых регистраций новых легковых автомобилей, особенно в категории гибридов и электромобилей.

Самый большой прирост в ноябре пришелся на электромобили, которых впервые зарегистрировали на 179% больше, однако объемы электромобилей пока сравнительно невелики: 131 машина в ноябре.

Объемы продаж гибридных автомобилей начали расти более быстрыми темпами в ноябре и, вероятно, продолжатся и в декабре. По словам генерального директора Elke Mustakivi Райдо Розенфельда, есть несколько факторов, которые заставляют людей задуматься о покупке более экологичного автомобиля.

„Есть клиенты, которые совершают более крупные покупки до начала нового года и вступления в силу новой ставки НДС. Есть те, кого заставили задуматься о смене автомобиля обсуждение налога на автомобиль. Согласно сегодняшнему законопроекту, годовой налог на гибриды Toyota составит около 50 евро за транспортное средство, за некоторыми исключениями. Однако нельзя отрицать, что свою роль играют и рекламные кампании, которые из-за совокупности различных факторов заставляют тех автовладельцев, которые планировали сменить машину, делать это сейчас более быстрыми темпами“, - оценивает Розенфельд происходящее на эстонском авторынке.

Согласно статистике транспортных средств Департамента транспорта, Toyota на протяжении последних пяти лет является самой популярной маркой автомобилей в Эстонии.