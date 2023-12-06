„Рынок оживился“. Интерес к покупке экологически чистых автомобилей в последние месяцы вырос
Согласно статистике транспортных средств Департамента транспорта, первичная регистрация новых транспортных средств в ноябре увеличилась на 27% по сравнению с прошлым годом. Большой скачок сделали гибридные автомобили, первичная регистрация которых увеличились на целых 90%. Если в ноябре 2022 года в Эстонии было куплено 396 новых гибридных автомобилей, то объем продаж в ноябре этого года составил 752 автомобиля.
В 2023 году зарегистрировано почти 8 тысяч новых гибридных автомобилей. Если сравнивать первые десять месяцев года, то получается, что объемы первичной регистрации новых бензиновых, дизельных и газовых автомобилей снижаются. Единственное, что увеличилось, — регистрация новых гибридных и электромобилей.
Уже в октябрьской статистике Департамента транспорта был заметен рост первых регистраций новых легковых автомобилей, особенно в категории гибридов и электромобилей.
Самый большой прирост в ноябре пришелся на электромобили, которых впервые зарегистрировали на 179% больше, однако объемы электромобилей пока сравнительно невелики: 131 машина в ноябре.
Объемы продаж гибридных автомобилей начали расти более быстрыми темпами в ноябре и, вероятно, продолжатся и в декабре. По словам генерального директора Elke Mustakivi Райдо Розенфельда, есть несколько факторов, которые заставляют людей задуматься о покупке более экологичного автомобиля.
„Есть клиенты, которые совершают более крупные покупки до начала нового года и вступления в силу новой ставки НДС. Есть те, кого заставили задуматься о смене автомобиля обсуждение налога на автомобиль. Согласно сегодняшнему законопроекту, годовой налог на гибриды Toyota составит около 50 евро за транспортное средство, за некоторыми исключениями. Однако нельзя отрицать, что свою роль играют и рекламные кампании, которые из-за совокупности различных факторов заставляют тех автовладельцев, которые планировали сменить машину, делать это сейчас более быстрыми темпами“, - оценивает Розенфельд происходящее на эстонском авторынке.
Согласно статистике транспортных средств Департамента транспорта, Toyota на протяжении последних пяти лет является самой популярной маркой автомобилей в Эстонии.
По словам Розенфельда, кампания по продаже гибридных автомобилей Toyota, стартовавшая в ноябре продлится до конца года, безусловно, способствует увеличению доли первичной регистрации гибридных автомобилей. В период кампании в Эстонии можно купить новую Toyota с фиксированной процентной ставкой 2% сроком на пять лет. „Если сегодня рынок предлагает процентную ставку 2%-2,5%+Euribor, то есть в общей сложности 6-6,5%, фиксированная процентная ставка Toyota в размере 2% на пять лет полезна, даже если Euribor снова достигнет нуля в следующие пять лет“, — объясняет Розенфельд.
Розенфельд предсказывает, что конец года принесет некоторые статистические исключения в объемах продаж автомобилей. „Рынок определенно оживился, это можно подтвердить, оценив объемы продаж гибридных автомобилей“, — оценивает Розенфельд.
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