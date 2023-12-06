Кая Каллас о ситуации с учительскими зарплатами: этот поезд уходит

Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) сообщила на прошлой неделе, что нашла восемь миллионов евро дополнительных денег на повышение зарплат учителям. На этой неделе этот вопрос находился на рассмотрении правительства, но консенсуса достичь не удалось. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) подтвердила, что суммы, о которой идет речь, в проекте госбюджета нет.