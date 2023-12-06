На прошлой неделе коронавирус унес жизни 10 человек, заболеваемость COVID-19 растет(1)
Вновь растет заболеваемость коронавирусом, по сравнению с предыдущей неделей общее количество заболевших увеличилось на 21,6%. Согласно данным, которые предоставили больницы, от COVID-19 умерли десять человек, пишет издание Maaleht.
По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, в течение прошлой недели добавилось 5360 случаев заболевания (706 лабораторно подтвержденных и 4654 клинически диагностированных), общее количество зарегистрированных случаев заболевания увеличилось по сравнению с прошлой неделей на 21,6%. По состоянию на 4 декабря на последние 14 дней заболеваемость составила 734,3 человека на 100 000 жителей, в том числе лабораторно подтвержденных 97,5.
Рост заболеваемости отмечен почти в каждой возрастной группе, но по сравнению с предыдущей неделей рост замедлился: в большинстве возрастных групп рост составил 50%. Заболеваемость среди лиц старше 85 лет снизилась на 25%. Лица старше 60 лет составляют 23,8% от общего числа заболевших, среди лабораторно подтвержденных случаев на их долю приходится 45,3%.
В течение недели, согласно первоначальным данным, госпитализировали 285 пациентов с COVID-19 (на прошлой неделе 205). Из-за симптомов COVID-19 средней тяжести госпитализация потребовалась 116 пациентам (на прошлой неделе 121), что составило 40,5% всех госпитализированных с коронавирусом. Интенсивная терапия потребовалась 18 пациентам, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четыре пациента.
Согласно опубликованным данным, с начала 2023 года по сентябрь (включительно) в Эстонии из-за COVID-19 умерли 166 человек.
Госпитализированные пациенты старше 60 лет составили 76,6% от всех госпитализированных с симптомами COVID-19. Большое количество госпитализированных объясняется ростом числа пациентов, попавших в больницу из-за инкубационного периода, а также по другим причинам.
По первоначальным данным, которые представили больницы, из-за COVID-19 скончались десять человек . По подтвержденным и опубликованным данным регистра причин смерти, который составляет Институт здоровья, с начала 2023 года по сентябрь (включительно) в Эстонии из-за COVID-19 умерли 166 человек, из них 160 человек в первом полугодии.
Грипп
По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, в течение прошлой недели зарегистрировали 6077 случаев острых респираторных заболеваний, примерно треть случаев составляют дети в возрасте 0-14 лет. Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями составляет 444,9 случая на 100 000 жителей. Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Тартуском уезде (637,4 случая на 100 000 жителей, самая низкая в Хийуском уезде (11,8 случая на 100 000 жителей).
Число зарегистрированных случаев гриппа увеличилось на 42,7%. По первоначальным данным, на 48-й неделе зарегистрировали 117 случаев гриппа (на предыдущей неделе 88), из них 55 подтвержденных и 62 не подтвержденных.
Распространение вируса гриппа по-прежнему ограничено, но держится на постоянном уровне в Тартуском и Харьюском уездах. Интенсивность заболеваемости гриппом остается низкой, но наблюдается умеренная тенденция роста.
Прогноз
20 октября начался процесс эпидемического распространения вируса SARS-CoV-2, каждую неделю заболеваемость увеличивается в среднем на 45%. По состоянию на конец ноября рост несколько замедлился, коэффициент распространения коронавируса составляет 1.188569, что свидетельствует об умеренном росте заболеваемости.
Также растет заболеваемость другими острыми респираторными заболеваниями, что характерно для сезона. Основными возбудителями ОРВИ являются риновирусы и аденовирусы, а также вирусы гриппа А. Заболеваемость гриппом растет, но пока не превышает эпидемический порог.
По прогнозу Департамента здоровья, заболеваемость будет расти еще в течение одной-двух недель.
Наблюдается тенденция к росту числа острых вирусных инфекций верхних дыхательных путей, а также госпитализаций заболевших. В первую очередь это связано со снижением иммунитета из-за вакцинации или после болезни, несоблюдения правил гигиены и контактом с инфицированными людьми. По прогнозу Департамента здоровья, заболеваемость будет расти еще в течение одной-двух недель, после чего стабилизируется и примерно через три-четыре недели начнет снижаться.
Растет заболеваемость коронавирусом и число госпитализаций. У пациентов заболевание протекает в основном в легкой форме. В связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками вырастет количество контактов и доля привезенных случаев, что повлечет за собой рост заболеваемости и необходимость госпитализации. По возращении из поездки, а также накануне мероприятий рекомендуется сделать экспресс-тест.
В настоящее время система здравоохранения не испытывает перегрузки, но количество пациентов, которым потребуется госпитализация из-за COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций, может вырасти, в результате чего нагрузка на поставщиков услуг здравоохранения увеличится.
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