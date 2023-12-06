На прошлой неделе коронавирус унес жизни 10 человек, заболеваемость COVID-19 растет

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, в течение прошлой недели добавилось 5360 случаев заболевания (706 лабораторно подтвержденных и 4654 клинически диагностированных), общее количество зарегистрированных случаев заболевания увеличилось по сравнению с прошлой неделей на 21,6%. По состоянию на 4 декабря на последние 14 дней заболеваемость составила 734,3 человека на 100 000 жителей, в том числе лабораторно подтвержденных 97,5.

Рост заболеваемости отмечен почти в каждой возрастной группе, но по сравнению с предыдущей неделей рост замедлился: в большинстве возрастных групп рост составил 50%. Заболеваемость среди лиц старше 85 лет снизилась на 25%. Лица старше 60 лет составляют 23,8% от общего числа заболевших, среди лабораторно подтвержденных случаев на их долю приходится 45,3%.

В течение недели, согласно первоначальным данным, госпитализировали 285 пациентов с COVID-19 (на прошлой неделе 205). Из-за симптомов COVID-19 средней тяжести госпитализация потребовалась 116 пациентам (на прошлой неделе 121), что составило 40,5% всех госпитализированных с коронавирусом. Интенсивная терапия потребовалась 18 пациентам, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четыре пациента.

Согласно опубликованным данным, с начала 2023 года по сентябрь (включительно) в Эстонии из-за COVID-19 умерли 166 человек.

Госпитализированные пациенты старше 60 лет составили 76,6% от всех госпитализированных с симптомами COVID-19. Большое количество госпитализированных объясняется ростом числа пациентов, попавших в больницу из-за инкубационного периода, а также по другим причинам.

По первоначальным данным, которые представили больницы, из-за COVID-19 скончались десять человек . По подтвержденным и опубликованным данным регистра причин смерти, который составляет Институт здоровья, с начала 2023 года по сентябрь (включительно) в Эстонии из-за COVID-19 умерли 166 человек, из них 160 человек в первом полугодии.

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