Касса здоровья улучшает возможности лечения рака для более чем 800 пациентов
В новом году улучшатся возможности лечения для пациентов с раком простаты, легких, груди и шейки матки. Также начнется финансирование иммунотерапии некоторых злокачественных опухолей на поздних стадиях. Изменения в финансировании лечения рака обойдутся Кассе здоровья в 7,5 миллионов евро.
Важным изменением станет улучшение лечения пациентов с ранним трижды негативным раком груди высокого риска.
„В среднем трижды негативный рак груди диагностируется чаще всего у молодых женщин. Клинически тройной негативный рак груди представляет собой агрессивную опухоль, плохо поддающуюся лечению и в случае метастазирования имеющую худший прогноз среди других видов рака груди. Если сейчас варианты лечения, предлагаемые пациентам, пока ограничиваются только химиотерапией, с нового года в перечень медицинских услуг, оплачиваемых Кассой здоровья, добавится лечение лекарством c действующим веществом пембролизумаб, которое применяется как перед операцией, так и, при необходимости, после хирургического удаления опухоли“, — рассказал онколог Северо-Эстонской Региональной Больницы доктор Тынис Метсаотс.
„Мы рады, что в тесном сотрудничестве с производителем лекарственного препарата и специалистами мы нашли возможность сделать данное потенциально эффективное лечение доступным для пациентов. Изменение затронет процесс лечения 60 женщин, а ожидаемый эффект на бюджет Кассы здоровья составит 1,4 миллиона евро“, - добавила Геттер Харк, руководитель службы компенсирования расходов на лекарства Кассы здоровья.
Доктор Метсаотс отметил, что с 2020 и 2021 годов Касса здоровья финансировала внедрение в процесс лечения пациентов двумя новыми инновационными препаратами (биологические препараты пертузумаб и трастузумаб эмтансин). Они используются для лечения агрессивного HER2-положительного раннего рака груди. „Клинически мы уже заметили четкие происходящие изменения в результатах лечения - благодаря этому все больше и больше пациентов получают в итоге отличный результат лечения. В связи внедренными новыми возможностями лечения, одобренными Кассой здоровья, мы можем с гордостью сказать, что лечение раннего, но при этом агрессивного рака груди, предлагаемое пациенткам в Эстонии, находится на том же высоком уровне, что и в лучших центрах лечения в мире“, - заявил доктор Метсаотс.
Касса здоровья также расширила льготные условия на использование препаратов, содержащих действующее вещество трипторелин и гозерелин, в лечении рака простаты. Если раньше данные препараты компенсировали со 100-процентной льготной ставкой только при местно-распространенных опухолях, то с января они будут полностью компенсированы и в случае метастазирования рака простаты. По данным Кассы здоровья, изменение в финансировании улучшит процесс лечения более 600 пациентов с раком простаты.
Также произойдут положительные изменения в вариантах лечения препаратами с действующими веществами пембролизумаб и атезолизумаб, используемых при лечении рака легких.
С января можно будет использовать биологический препарат пембролизумаб в лечении метастатического плоскоклеточного немелкоклеточного рака легких. „Немелкоклеточный рак легких — наиболее распространенная форма рака легких, на которую приходится большинство случаев рака легких. Этот препарат продлевает жизнь больных на 4,5 месяца, что является хорошим результатом при метастатическом раке. Изменение, стоимость которого для бюджета составляет 2,5 миллиона евро, затронет процесс лечения 95 пациентов“, - добавила Геттер Харк.
С нового года лечение с атезолизумабом будет компенсироваться для пациентов с немелкоклеточным раком легкого после полного хирургического удаления опухоли и химиотерапии. Добавление атезолизумаба в схему лечения снижает риск рецидива заболевания у пациентов более чем в два раза и отодвигает сроки рецидива заболевания почти на полгода. Изменение затронет процесс лечения 16 пациентов, а его влияние на бюджет Кассы здоровья составит 860 000 евро.
В начале года иммунотерапия с пембролизумабом станет доступна для лечения нескольких более далеко развившихся форм рака: рака матки, рака желудка, рака тонкой кишки, рака желчевыводящих путей и колоректального рака. Данное изменение коснется лечения 20 пациентов, а дополнительные расходы в бюджете Кассы здоровья составят до 900 000 евро.
Действующее вещество пембролизумаб также добавлено в список лекарств, финансируемых Кассой здоровья для лечения метастатического рака шейки матки. „При нынешней альтернативной химиотерапии ожидаемое продление жизни пациента составляет 16 месяцев. Если в схему лечения женщин добавляется пембролизумаб, ожидаемое продление жизни увеличивается на 12 месяцев, что означает увеличение продолжительности жизни на 1 год. Изменение затрагивает процесс лечения 20 женщин, а влияние на бюджет Кассы здоровья составляет более одного миллиона евро в год“, - сказала Геттер Харк.
Для пациентов со злокачественной опухолью лимфатической системы (так называемая неходжкинская лимфома) варианты лечения будет пополнены применением действующего вещества полатузумаб. Изменение касается процесса лечения 18 пациентов, а дополнительные расходы Кассы здоровья составят 702 000 евро.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.