Касса здоровья улучшает возможности лечения рака для более чем 800 пациентов

Важным изменением станет улучшение лечения пациентов с ранним трижды негативным раком груди высокого риска.

„В среднем трижды негативный рак груди диагностируется чаще всего у молодых женщин. Клинически тройной негативный рак груди представляет собой агрессивную опухоль, плохо поддающуюся лечению и в случае метастазирования имеющую худший прогноз среди других видов рака груди. Если сейчас варианты лечения, предлагаемые пациентам, пока ограничиваются только химиотерапией, с нового года в перечень медицинских услуг, оплачиваемых Кассой здоровья, добавится лечение лекарством c действующим веществом пембролизумаб, которое применяется как перед операцией, так и, при необходимости, после хирургического удаления опухоли“, — рассказал онколог Северо-Эстонской Региональной Больницы доктор Тынис Метсаотс.

„Мы рады, что в тесном сотрудничестве с производителем лекарственного препарата и специалистами мы нашли возможность сделать данное потенциально эффективное лечение доступным для пациентов. Изменение затронет процесс лечения 60 женщин, а ожидаемый эффект на бюджет Кассы здоровья составит 1,4 миллиона евро“, - добавила Геттер Харк, руководитель службы компенсирования расходов на лекарства Кассы здоровья.

Доктор Метсаотс отметил, что с 2020 и 2021 годов Касса здоровья финансировала внедрение в процесс лечения пациентов двумя новыми инновационными препаратами (биологические препараты пертузумаб и трастузумаб эмтансин). Они используются для лечения агрессивного HER2-положительного раннего рака груди. „Клинически мы уже заметили четкие происходящие изменения в результатах лечения - благодаря этому все больше и больше пациентов получают в итоге отличный результат лечения. В связи внедренными новыми возможностями лечения, одобренными Кассой здоровья, мы можем с гордостью сказать, что лечение раннего, но при этом агрессивного рака груди, предлагаемое пациенткам в Эстонии, находится на том же высоком уровне, что и в лучших центрах лечения в мире“, - заявил доктор Метсаотс.