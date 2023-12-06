В следующем году парк Паэ обретет новый облик(1)
В понедельник, 11 декабря, управа района Ласнамяэ проведет публичную презентацию эскизного проекта реконструкции игровых и спортивных площадок в парке Паэ. Приглашаются все желающие.
„Парк Паэ - одно из самых популярных мест отдыха в нашем районе. Именно поэтому значительная часть оборудования детских и спортивных площадок уже устарела и нуждается в модернизации. Сейчас у нас есть предварительный проект, который мы хотим представить жителям, и, если все предложения окажутся подходящими, мы хотели бы осуществить реконструкцию уже в следующем году“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Презентация эскизного проекта реконструкции игровых и спортивных площадок в парке Паэ состоится 11.12.2023 в 17.30 на третьем этаже управы района Ласнамяэ (улица Палласти, 54). О предстоящих изменениях расскажут представители Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и управы района Ласнамяэ.
Для участия в презентации эскизного проекта необходимо предварительно зарегистрироваться. Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно по ссылке.
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