В следующем году парк Паэ обретет новый облик

„Парк Паэ - одно из самых популярных мест отдыха в нашем районе. Именно поэтому значительная часть оборудования детских и спортивных площадок уже устарела и нуждается в модернизации. Сейчас у нас есть предварительный проект, который мы хотим представить жителям, и, если все предложения окажутся подходящими, мы хотели бы осуществить реконструкцию уже в следующем году“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.