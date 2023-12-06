ОКОНЧАТЕЛЬНО | Переговоры по зарплатам провалились. Теперь учителя имеют полное право на забастовку

Сегодня, 6 ноября, государственный примиритель подписал протокол разногласий, которым завершается примирительное производство в коллективном трудовом споре между Союзом работников образования Эстонии и Министерством образования и науки по вопросу о минимальной ставке заработной платы учителей общеобразовательных учреждений на 2024 год.

На примирительном совещании, состоявшемся 1 декабря, государственный примиритель рекомендовал установить для работников общеобразовательных школ в следующем году минимальную заработную плату на уровне 1824 евро. Министерство предложило 1803 евро, а работники образования хотели не менее 1836 евро.

„К сожалению, на этот раз стороны не пришли к компромиссу“, - сообщил государственный примиритель Меэлис Виркебау.

Министерство образования и науки объявило в понедельник, что будет придерживаться предложения, сделанного на примирительной встрече в пятницу. Союз работников образования во вторник ответил, что отклонил предложения как государственного посредника, так и министерства. „Поскольку государственному примирителю неоткуда взять недостающие миллионы для обеспечения компромисса, все возможности предложить реалистичное решение трудового спора в сфере образования исчерпаны“, - констатировал Виркебау.

Недостижение соглашения и завершение примирительного производства протоколом разногласий означает, что правительство может установить минимальную заработную плату школьных учителей на следующий год по своему усмотрению, а профсоюз будет иметь право организовать забастовку в общеобразовательных школах на условиях, предусмотренных Законом о разрешении коллективных трудовых споров.

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