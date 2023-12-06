06.12.2023, 10:36
ФОТО | Представители партий один за другим приходят к президенту(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Алар Карис пригласил представителей партий в Кадриорг. Вчера Кадриоргский дворец посетил председатель Isamaa Урмас Рейнсалу, сегодня пришла очередь остальных.
Ранним утром у президента побывал председатель Центристской партии Михаил Кылварт. В 10 часов к Карису пришел председатель EKRE Мартин Хельме.
Днем еще придут председатель фракции Партии реформ Эркки Келдо, председатель фракции Eesti 200 Тоомас Уйбо и председатель фракции Социал-демократической партии Евгений Осиновский.
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