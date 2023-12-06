Новости Эстонии
06.12.2023, 10:36

ФОТО | Представители партий один за другим приходят к президенту

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Delfi
Martin Helme läks Alar Karise juurde juttu vestma.
Martin Helme läks Alar Karise juurde juttu vestma.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Президент Алар Карис пригласил представителей партий в Кадриорг. Вчера Кадриоргский дворец посетил председатель Isamaa Урмас Рейнсалу, сегодня пришла очередь остальных.

Ранним утром у президента побывал председатель Центристской партии Михаил Кылварт. В 10 часов к Карису пришел председатель EKRE Мартин Хельме.

Днем еще придут председатель фракции Партии реформ Эркки Келдо, председатель фракции Eesti 200 Тоомас Уйбо и председатель фракции Социал-демократической партии Евгений Осиновский.

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