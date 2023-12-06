ФОТО | Представители партий один за другим приходят к президенту

Ранним утром у президента побывал председатель Центристской партии Михаил Кылварт . В 10 часов к Карису пришел председатель EKRE Мартин Хельме .

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